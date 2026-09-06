Sukob navijača na derbiju između Crvene zvezde i Partizana izazvao je tenzije na stadionu 'Rajko Mitić'.
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SUKOB NAVIJAČA NA DERBIJU! Delije krenule na Grobare - bilo je baš napeto na istočnoj tribini! (VIDEO)
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Crvena zvezda ima prednsot od 2:1 nakon prvih 45 minuta protiv Partizana na 180. večitom derbiju.
Po završetku prvog poluvremena a stadionu "Rajko Mitić", došlo je do sukoba navijača večitih na istoku - ka jugu našeg najvećeg stadiona.
FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport
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