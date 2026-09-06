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Crvena zvezda ima prednsot od 2:1 nakon prvih 45 minuta protiv Partizana na 180. večitom derbiju.

Po završetku prvog poluvremena a stadionu "Rajko Mitić", došlo je do sukoba navijača večitih na istoku - ka jugu našeg najvećeg stadiona.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Pogledajte šta se dogodilo!

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Sukob Delija i Grobara Izvor: Kurir

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Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport