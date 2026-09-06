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Vukašin Đurđević imao je noć za zaborav u 180. večitom derbiju.

Defanzivac Partizana odigrao je prvo poluvreme u kojem je napravio nekoliko velikih grešaka, a Saša Ilić nije imao dilemu - već na pauzi ga je poslao na klupu.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Đurđević je direktno učestvovao u jednom od ključnih trenutaka utakmice, pošto je napravio penal iz kojeg je Crvena zvezda dobila veliku priliku da kazni Partizan - za 2:1. Međutim, to nije bio jedini problem za mladog defanzivca.

Kod prvog gola Zvezde, Đurđević je takođe loše reagovao. Ostao je predaleko od Mirka Ivanića na desnoj strani i nije uspeo da isprati situaciju, što je crveno-belima omogućilo da naprave višak i ozbiljno ugroze gol Partizana.

Tako se za samo 45 minuta otvorilo pitanje da li je Đurđević u ovom trenutku uopšte spreman za najveću utakmicu srpskog fudbala...Posebno bode oči činjenica da je ovo već treća različita uloga u kojoj Partizan pokušava da pronađe pravo mesto za njega.

Na početku sezone Đurđević je igrao na poziciji levog beka, ali se nije proslavio. Prošle sezone bio je korišćen kao štoper, ni tada nije uspeo da ostavi utisak koji se od njega očekivao. Sada je dobio priliku na desnoj strani, ali je derbi pokazao koliko je ta pozicija za njega zahtevna.

Saša Ilić nije želeo da rizikuje drugo poluvreme. Đurđević je ostao u svlačionici, a priliku je dobio Samson - igrač koji je, zanimljivo, po vokaciji levi bek, a ne desni. To možda najbolje oslikava problem koji Partizan trenutno ima sa pozicijom desnog beka.

Đurđević je praktično morao da dobije šansu nakon što je klub prethodno prodao Milana Roganovića. Time je Partizan ostao sa manjkom rešenja na toj strani, pa je Đurđević gurnut u prvi plan. Ali derbi je pokazao da se improvizacija na poziciji koja zahteva sigurnost i koncentraciju skupo plaća.

Penal, loša reakcija kod prvog gola i zamena već na poluvremenu - 45 minuta Vukašina Đurđevića pretvorilo se u jednu od glavnih priča derbija.

Partizan je u utakmicu ušao sa velikim ambicijama, ali su greške u poslednjoj liniji ponovo pokazale jedan od najvećih problema ekipe.

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