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Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Zvezda je slavila posle preokreta, a svoje prve impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Albert Rijera.

"Nisam zadovoljan. Danas nisam tu samo zbog rezultata. Razočaran sam fizički kako smo izgledali. Nema igrača koji je normalno završio meč. Mi želimo da igramo u Evropu, na određenom nivou. Moramo da trčimo. Nismo spremni. Ne možemo da napravimo dobar pas. Razočaran sam. Deset puta smo bolji. Osvojili smo tri boda, igrači mogu da uživaju večeras, ali sutra...".

O Partizanu.

"Veoma neorganizovan tim, mnogo rotacija. Mi smo bili umorni. Nismo odigrali u istom intezitetu. Imaćemo problem, ne samo sa njima, nego sa svakim drugim timom. Znam da je to problem, znam i kako da ga rešim. Nisam tu zbog rezultata, dobićemo mnogo utakmica, ali moramo da budemo spremni ", zaključio je Rijera.

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Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport