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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2:1 u 180. večitom derbiju odigranom na stadionu "Rajko Mitić".

Bilo je mnogo tenzije na klupi Partizana tokom svih 90 minuta, a posle dosuđenog penala u prvom poluvremenu, došlo je do prave eksplozije u redovima crno-belih.

180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Sportski direktor Partizana Radosav Petrović pobesneo je pred kraj utakmice i tom prilikom rekao sve i svašta na račun sudija...

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Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport