Na derbiju između Zvezde i Partizana, tenzije su dostigle vrhunac, a Radosav Petrović je besneo zbog odluka sudija.
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FRKA NA DERBIJU! Raći Petroviću popustile kočnice, Zvezda pobedila Partizan! (VIDEO)
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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2:1 u 180. večitom derbiju odigranom na stadionu "Rajko Mitić".
Bilo je mnogo tenzije na klupi Partizana tokom svih 90 minuta, a posle dosuđenog penala u prvom poluvremenu, došlo je do prave eksplozije u redovima crno-belih.
180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport
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Sportski direktor Partizana Radosav Petrović pobesneo je pred kraj utakmice i tom prilikom rekao sve i svašta na račun sudija...
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