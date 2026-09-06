ZVEZDA NA VRHU, PARTIZAN U ZONI ISPADANJA: Ovako izgleda tabela Superlige posle 180. večitog derbija
Zvezda je u dosadašnjem delu sezone ostvarila svih šest pobeda, uz gol-razliku 18:2.
Na drugom mestu nalazi se Vojvodina sa 15 bodova iz sedam mečeva, dok su IMT i Mladost sa po 13 bodova na trećoj i četvrtoj poziciji. Radnički 1923 i Radnik imaju po 11 bodova.
Partizan se, međutim, nalazi u potpuno drugačijoj situaciji. Posle poraza na Marakani crno-beli su ostali na sedam bodova iz sedam utakmica i trenutno zauzimaju tek 12. mesto.
Crno-beli su trenutno u zoni ispadanja pošto iz lige ispadaju četiri polednjeplasirane ekipe.
Ispred Partizana su Novi Pazar sa 11, Čukarički sa 10, Železničar i OFK Beograd sa po osam, dok Mačva takođe ima osam bodova.
Radnički Niš je 13. sa pet bodova, a poslednji je Zemun sa samo jednim osvojenim bodom iz sedam mečeva.
Ovako trenutno izgleda tabela Superlige Srbije:
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