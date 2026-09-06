Slušaj vest

Crveno-beli su slavili sa 2:1 i sada imaju maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Zvezda je u dosadašnjem delu sezone ostvarila svih šest pobeda, uz gol-razliku 18:2.

Na drugom mestu nalazi se Vojvodina sa 15 bodova iz sedam mečeva, dok su IMT i Mladost sa po 13 bodova na trećoj i četvrtoj poziciji. Radnički 1923 i Radnik imaju po 11 bodova.

Partizan se, međutim, nalazi u potpuno drugačijoj situaciji. Posle poraza na Marakani crno-beli su ostali na sedam bodova iz sedam utakmica i trenutno zauzimaju tek 12. mesto.

Crno-beli su trenutno u zoni ispadanja pošto iz lige ispadaju četiri polednjeplasirane ekipe.

Ispred Partizana su Novi Pazar sa 11, Čukarički sa 10, Železničar i OFK Beograd sa po osam, dok Mačva takođe ima osam bodova.

Radnički Niš je 13. sa pet bodova, a poslednji je Zemun sa samo jednim osvojenim bodom iz sedam mečeva.

Ovako trenutno izgleda tabela Superlige Srbije:



Standings provided by Sofascore

Ne propustiteFudbalSAŠA ILIĆ BESAN POSLE PORAZA OD CRVENE ZVEZDE: Odmah je udario na sudije: "Kriterijum nije bio isti, ovo nikada nisam doživeo"
zvezda-partizan-derbi-39700.JPG
FudbalFRKA NA DERBIJU! Raći Petroviću popustile kočnice, Zvezda pobedila Partizan! (VIDEO)
Radosav Petrović besni na sudije
FudbalRIJERA ŠOKIRAO POSLE VEČITOG DERBIJA: Španac besan na svoje igrače...
zvezda-partizan-derbi-39994.JPG
FudbalEVO ZBOG ČEGA JE PREKINUT VEČITI DERBI! Pojavio se snimak - pogledajte ove scene sa Marakane! VIDEO
WhatsApp Image 2026-09-06 at 20.13.16.jpeg

00:50
Navijači Partizana ispred juga nakon poraza Izvor: MONDO