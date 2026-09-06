Crvena zvezda je prva na tabeli sa maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica, dok Partizan zauzima 12. mesto sa sedam bodova iz sedam mečeva.
Fudbal
NAJBRŽI GOL, PREOKRET, PENAL, CRVENI KARTON, BAKLJADA, VATROMET... Ovaj snimak morate da pogledate! Ovo su najzanimljiviji momenti sa večitog derbija!
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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana 2:1, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.
Prednost Partizanu u 180. "večitom" derbiju doneo je Že golom u prvom minutu, a izjednačenje Zvezdi Bamba Dijeng pogotkom u 17. minutu.
FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport
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Pobedonosan gol za Zvezdu postigao je Mirko Ivanić iz penala u 28. minutu.
Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice:
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