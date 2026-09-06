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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana 2:1, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.

Prednost Partizanu u 180. "večitom" derbiju doneo je Že golom u prvom minutu, a izjednačenje Zvezdi Bamba Dijeng pogotkom u 17. minutu.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Pobedonosan gol za Zvezdu postigao je Mirko Ivanić iz penala u 28. minutu.

Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice:

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Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport