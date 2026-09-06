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Zvezda je slavila posle preokreta, a na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Albert Rijera.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Rijera je posle meča izjavio da nije bio zadovoljan igrom svog tima.

"Rekao sam posle utakmice da sam bio razočaran. Rezultat je bio posledica. Drugo poluvreme je poluvreme kakvo nisam želeo da vidim. Prvo poluvreme smo igrali po planu iako ga nismo otvorili kako treba. Bez lopte smo radili dobro, imali dobre šanse. Fudbal nije samo kad igrate sa loptom. Veoma loše smo igrali bez lopte u drugom poluvremenu. Time nisam bio zadovoljan."

Šta su pozitivne stvari?

"Najpozitivnija stvar su tri boda. Želeli smo da kontrolišemo i pobedimo. Druga pozitivna stvar su navijači, koji su nam pomogli posle dva teška udarca u prethodnom periodu".

Suđenje?

"Moj posao nije suđenje, već igra. Velike šanse su bile na našoj strani, one su činjenice u fudbalu, bilo je 5:1. Moj posao je da vidim van toga. Da smo iskoristili sve te šanse, sada ne bismo pričali o sudiji. Ne bih dužio o tome. Skandal je ono što se dogodilo u Češkoj. Ne bih dužio o tome. Velike šanse su ono što je bitno u fudbalu. Partizan je dominirao u drugom delu meča, ali ne pamtim neku veliku šansu".

Zašto nije igrao Katai?

"Nadamo se da nije ništa ozbiljnije sa Krunićem. Kad je izašao iz igre, naš tim je izgubio smirenost. Kada vozite 100 km/h, potrebno je da neko prikoči. Što se tiče Kataija, nisam mogao da napravim još jednu izmenu. Arnautovićev stil igre je više odgovarao nego Kataijev", rekao je Rijera na kraju konferencije.