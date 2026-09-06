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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana 2:1, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.

Posle utakmice, novinarima se na konferenciji za medije obratio šef stručnog štaba Partizana, Saša Ilić:

- Dobro veče. Prvo da čestitam Zvezdi na pobedi, drugo da pohvalim moje igrače koji su odigrali izuzetno dobru utakmicu osim detalja u prvom delu. Kriterijum suđenja nije bio onakav kakav treba da bude. Ovo nije nikakvo opravdanje za to što smo izgubili. Večiti derbi zaslužuje da sudija bude 50-50 - rekao je Ilić i potom dodao:

- Da napomenem ovo poslednje... Ako je VAR zvao, za penal? Šta je faul nad Vukotićem, Bađa? Da neko pozove. Lukasen je napravio pet žutih kartona u prvom delu. Krunić je anpravio tri starta sa žutim kartonom, takođe i Elšnik. To je moje mišljenje", rekao je trener Partizana.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Pričao je Ilić o izboru igrača.

- Partizan ima sedam igrača van EU. Znate pravila da samo četvorica mogu da igraju. Že je protiv OFK Beograda bio na klupi, danas sam mislio da on može puno da donese. Zato je Samson počeo utakmicu sa klupe.

Još malo o suđenju...

- Ne interesuje me, Partizan je u velikim problemima. Zvezda je prvak 10 godina, njoj ne treba ovakva vrsta suđenja. Tačka.

Šta se popravilo u igri Partizana?

- Izgleda mnogo bolje nego na početku sezone. Određeni igrači koji su došli su dali određeni kvalitet. Svi su dali maksimum. Želeli smo da damo gol, trošili do maksimuma. Dešavaju nam se tehničke greške, kao kod one šanse za Bukarija u drugom poluvremenu. Vredno ćemo trenirati. Tabela nam ne ide u prilog, ali je ostalo još puno utakmica do kraja. Partizan će napredovati i izgledati bolje i bolje.