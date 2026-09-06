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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras Partizan na svom stadionu rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju.

FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Zvezda je slavila posle preokreta, a svoje utiske posle meča izneo je fudbaler crveno-belih Vasilije Kostov.

"Nismo dobro počeli, prerano smo primili gol. Brzo smo uzvratili i preuzeli kontrolu. Zadovoljan sam svojom partijom, mislim da sam bio dobar. Sada imam više loptu u nogama i mogu više da kontrolišem igru", rekao je Kostov.

Kostov je naglasio i da ekipa nije dozvolila da je rani pogodak Partizana poremeti.

"Mislim da je trener bio zadovoljan. Radili smo sve što je rekao. Niko nije pao posle prvog gola, niko nije spustio glavu, već smo samo nastavili utakmicu", poručio je on.

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Aplauzi za fudbalere Zvezde na poluvremenu Izvor: MONDO/Dušan Ninković