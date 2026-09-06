Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Zvezda je slavila posle preokreta, a svoje utiske posle meča izneo je fudbaler crveno-belih Vasilije Kostov.

"Nismo dobro počeli, prerano smo primili gol. Brzo smo uzvratili i preuzeli kontrolu. Zadovoljan sam svojom partijom, mislim da sam bio dobar. Sada imam više loptu u nogama i mogu više da kontrolišem igru", rekao je Kostov.

Kostov je naglasio i da ekipa nije dozvolila da je rani pogodak Partizana poremeti.

"Mislim da je trener bio zadovoljan. Radili smo sve što je rekao. Niko nije pao posle prvog gola, niko nije spustio glavu, već smo samo nastavili utakmicu", poručio je on.