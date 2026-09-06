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Bivši napadač Lokomotive iz Plovdiva, Boteva iz Vrace, Hebara, Septemvrija iz Sofije i brojnih drugih klubova, Hristo Spasov, iznenada je preminuo u 38. godini, svega nekoliko minuta nakon završetka fudbalske utakmice.

Spasov je prethodno nastupio za Čiko iz Bjage u meču regionalne fudbalske grupe protiv Lesičova, koji je završen rezultatom 2:4. Napadač je bio dvostruki strelac za svoj tim, ne sluteći da će to biti poslednji golovi koje će postići u životu.

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Preminuo Hristo Spasov Foto: Printscreen / Transfermarkt

Nekoliko minuta nakon poslednjeg sudijskog zvižduka Spasovu je pozlilo. Fudbaler se srušio u svlačionici, nakon čega je lekar utakmice odmah reagovao. Ubrzo je na lice mesta stigla i ekipa Hitne pomoći, ali uprkos naporima da mu spasu život, Spasov je preminuo.

Nekoliko minuta nakon poslednjeg sudijskog zvižduka Spasovu je pozlilo. Fudbaler se srušio u svlačionici, nakon čega je lekar utakmice odmah reagovao. Ubrzo je na lice mesta stigla i ekipa Hitne pomoći, ali uprkos naporima da mu spasu život, Spasov je preminuo.

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