Juventus i Milan odigrali su uzbudljiv derbi u Seriji A, završivši meč rezultatom 1:1. Gati je izjednačio u nadoknadi.
3. kolo
DERBI SERIJE A! Juventus se u nadoknadi spasao protiv Milana! (VIDEO)
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Juventus i Milan odigrali su uzbudljiv derbi na "Alijanc stadionu", ali pobednika nije bilo u meču trećeg kola Serije A (1:1).
Sise je doveo Milan u prednost, da bi u dubokoj nadoknadi Gati doneo bod Juventusu.
Juventus je tako ostao neporažen i posle trećeg kola, dok su obe ekipe zadržale niz od po dve pobede i jednog remija na početku prvenstva.
Za Milan ostaje žal što nije izdržao do kraja, posebno imajući u vidu da je bio na pragu velike pobede na jednom od najtežih gostovanja u Italiji.
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