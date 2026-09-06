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Juventus i Milan odigrali su uzbudljiv derbi na "Alijanc stadionu", ali pobednika nije bilo u meču trećeg kola Serije A (1:1).

Sise je doveo Milan u prednost, da bi u dubokoj nadoknadi Gati doneo bod Juventusu.

Juventus je tako ostao neporažen i posle trećeg kola, dok su obe ekipe zadržale niz od po dve pobede i jednog remija na početku prvenstva.

Za Milan ostaje žal što nije izdržao do kraja, posebno imajući u vidu da je bio na pragu velike pobede na jednom od najtežih gostovanja u Italiji.

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