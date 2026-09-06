Slušaj vest

Juventus i Milan odigrali su uzbudljiv derbi na "Alijanc stadionu", ali pobednika nije bilo u meču trećeg kola Serije A (1:1).

Sise je doveo Milan u prednost, da bi u dubokoj nadoknadi Gati doneo bod Juventusu.

Juventus je tako ostao neporažen i posle trećeg kola, dok su obe ekipe zadržale niz od po dve pobede i jednog remija na početku prvenstva.

Za Milan ostaje žal što nije izdržao do kraja, posebno imajući u vidu da je bio na pragu velike pobede na jednom od najtežih gostovanja u Italiji.

Ne propustiteFudbalŠOK U REGIONU! Iznenada preminuo fudbaler!
shutterstock-2960561.jpg
FudbalKOSTOV POSLE TRIJUMFA U VEČITOM DERBIJU: Nismo spustili glavu posle gola Partizana...
zvezda-partizan-derbi-37974.JPG
FudbalRIJERA OBJASNIO ZBOG ČEGA JE NEZADOVOLJAN: Evo šta je iznerviralo španskog stručnjaka! Da smo iskoristili šanse ne bi pričali o sudiji...
WhatsApp Image 2026-09-06 at 22.06.58.jpeg
Ostali sportoviDOMAĆIN SLAVIO POSLE DRAME U PET SETOVA: Odbojkašice Turske odbranile titulu prvaka Evrope
profimedia-1131524694.jpg

BONUS VIDEO:

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir