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Derik Lukasen, defanzivac Crvene zvezde, izneo je utiske nakon trijumfa u 180. večitom derbiju (2:1).

Objasnio je kako se tim osećao nakon što je Že postigao najbrži gol u istoriji derbija.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

"Nije dobar osećaj. Želitte da startujete dobro, spremate se za to. Dobro smo se regrupisali i posle toga smo bili bolji tim", dodaje Lukasen.

Tim se navikava na rad Alberta Rijere.

"Jesmo, pokušavamo da uradimo ono što on želi. Korak po korak ćemo biti bolji", zaključio je Lukasen.

"Dobra pobeda. Rano smo primili gol, ali smo se borili. Uvek je dobro pobediti u derbiju", rekao je Lukasen i dodao:

"Bilo je okej. Mislim da smo dobro izgledali nakon primljenog gola. Mogli smo da završimo posao u drugom poluvremenu, nažalost nismo. Uzeli smo tri boda".

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