Vojvodina je savladala Zemun rezultatom 2:1 u Superligi Srbije, ostvarivši treću uzastopnu pobedu.
8. kolo
SUPERLIGA SRBIJE: Vojvodina teškom mukom savladala Zemun!
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Fudbaleri Vojvodine pobedili su Zemun sa 2:1 u osmom kolu Superlige Srbije i tako upisali treći uzastopni trijumf u prvenstvu.
Gosti su poveli u 10. minutu preko Meskija, ali je Vojvodina brzo odgovorila. Mulahusejnović je u 28. minutu pogodio za 1:1, da bi Kokanović u 71. doneo potpuni preokret.
OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina
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Vojvodina je ostala maksimalna na svom "Karađorđu" sa svih pet pobeda i zadržala korak za Crvenom zvezdom, koja ima dva meča manje.
U narednom kolu Novosađane očekuje gostovanje Partizanu, u nedelju od 21 čas.
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