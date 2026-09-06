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Fudbaleri Vojvodine pobedili su Zemun sa 2:1 u osmom kolu Superlige Srbije i tako upisali treći uzastopni trijumf u prvenstvu.

Gosti su poveli u 10. minutu preko Meskija, ali je Vojvodina brzo odgovorila. Mulahusejnović je u 28. minutu pogodio za 1:1, da bi Kokanović u 71. doneo potpuni preokret.

1/15 Vidi galeriju OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

Vojvodina je ostala maksimalna na svom "Karađorđu" sa svih pet pobeda i zadržala korak za Crvenom zvezdom, koja ima dva meča manje.

U narednom kolu Novosađane očekuje gostovanje Partizanu, u nedelju od 21 čas.

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