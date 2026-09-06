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Mnogo bure izazvalo je suđenje na 180. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana, a posebnu pažnju privukla je odluka kojom je dosuđen jedanaesterac za crveno-bele, nakon kojeg je Mirko Ivanić pogodio za konačnih 2:1.

Posle meča arbitražu Nenada Minakovića analizirao je nekadašnji sudija Zdravko Jokić, koji generalno nije bio najzadovoljniji načinom na koji je glavni arbitar vodio utakmicu.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Jokić se osvrnuo i na kritike koje su iz Partizana uputili na račun suđenja, a posebno na izjavu trenera Saše Ilića, koji je smatrao da Minaković nije sudio na nivou svojih mogućnosti.

- Ima možda nekih situacija u kojima sam saglasan, ali to je bila klupska konferencija i retko ljudi koji su u klubu mogu da budu objektivni -- rekao je Jokić.

Najviše pažnje ipak izazvala je analiza penala za Crvenu zvezdu. Nakon intervencije VAR-a, Minaković je pokazao na belu tačku zbog kontakta Đurđevića i Gaštarova, a Ivanić je bio siguran sa jedanaest metara.

Jokić nema dilemu da je prekršaj postojao.

- Sad je izašla nova instrukcija UEFA, 'Free line', gde se posebno reguliše uloga VAR-a i kada VAR treba da reaguje na greške sudije. Sudija treba da proceni da li je kontakt bio, koje je prirode i koji je uzrok tog kontakta - objasnio je Jokić.

Prema njegovom tumačenju, ključan je bio kasni start igrača Partizana.

- Uzrok je kasni start igrača Partizana koji je imao nameru da izbije loptu, nije je stigao, njegova produžena noga ima kontakt sa stopalom i zatim je došlo do sudara njih dvojice. Inicijalni kontakt koji je utvrdio VAR je kontakt stopalom, u momentu kada igrač Partizana ide okrenut ukoso na nogu napadača. Nemam dilemu da je penal postojao - istakao je Jokić.

Ipak, nekadašnji arbitar nije u potpunosti precrtao pitanje da li je VAR trebalo da se umeša.

- Malo sam tu... VAR je ovo procenio kao jasnu sudijsku grešku, ali mislim da sudija nije bio najzadovoljniji što ga je VAR pozvao. Da li je VAR trebalo da reaguje ili ne, tu ostavljam pitanje - poručio je Jokić.

Jokić je imao zamerku i na još jednu situaciju iz završnice utakmice. Smatra da je Bađo zbog oštrog starta nad Milanom Vukotićem u nadoknadi vremena morao da bude isključen.

- Nije bio veliki zalet, ali vidite uklještenu nogu Vukotića, moglo je doći do loma noge i za mene je ovo crveni karton - zaključio je Jokić.

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