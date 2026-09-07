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Crvena zvezda je posle velikog preokreta savladala Partizan rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju, a jedan poseban trenutak ostao je rezervisan za Marka Arnautovića!

Crno-beli su poveli posle manje od minut igre, kada je Že zatresao mrežu Zvezde. Bio je to najbrži pogodak u istoriji večitih derbija, ali šokantan početak nije pokolebao crveno-bele.

Zvezda je do izjednačenja je stigla u 17. minutu. Bamba Dijeng postigao je svoj prvi gol u crveno-belom dresu i vratio domaći tim u utakmicu, a onda je na scenu stupio Mirko Ivanić!

Kapiten Crvene zvezde najpre je učestvovao u akciji koja je prethodila izjednačenju, a potom je u 28. minutu preuzeo odgovornost i sa bele tačke doneo potpuni preokret svom timu.

Zvezda je tako od šoka na startu stigla do vođstva od 2:1 već do kraja prvog poluvremena, a rezultat se do poslednjeg zvižduka nije menjao.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Ivanić izašao, traka završila kod Arnautovića

Međutim, jedan od zanimljivijih momenata utakmice dogodio se u 68. minutu.

Mirko Ivanić tada je napustio teren, a istovremeno je priliku u ekipi Crvene zvezde dobio Marko Arnautović.

Pošto je kapiten crveno-belih završio svoj nastup, usledilo je pitanje ko će preuzeti kapitensku traku. Čast je pripala upravo Arnautoviću, koji je tako prvi put poneo kapitensku traku Crvene zvezde, i to ni manje ni više nego u večitom derbiju!

Za iskusnog napadača taj trenutak očigledno je imao posebnu težinu.

Zvezda je na zvaničnom Instagram nalogu objavila snimak Arnautovićeve reakcije, a reprezentativac Austrije nije krio emocije kada je govorio o ostvarenju jednog velikog sna.

"Auuuh... Šta da kažem, ja sam uvek govorio da je san da ovde igram, sada još kapitenska traka, top", poručio je Arnautović.

Pogledajte kako je Marko Arnautović reagovao kada su ga pitali šta za njega znači kapitenska traka Crvene zvezde!