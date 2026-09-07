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Crvena zvezda je posle preokreta savladala Partizan rezultatom 2:1 u 180. večitom derbiju, ali Slaviša Stojanović nije bio nimalo impresioniran onim što je video na terenu.

Nekadašnji trener Crvene zvezde otvoreno je govorio o utakmici dva najveća srpska kluba i jasno poručio da je očekivao mnogo više!

Iako je derbi doneo tri gola i preokret crveno-belih, Stojanović smatra da je utakmici nedostajalo ono najvažnije kada je reč o ovakvom duelu - vatra, energija i ogromna želja za pobedom.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Mnogo grešaka na obe strane

Stojanović je najpre analizirao dešavanja na terenu i ukazao na brojne propuste koje su pravili i fudbaleri Zvezde i Partizana.

"Obe ekipe su u nekoj taktičkoj disciplini, pre svega u odbrani, mnogo grešili. To se kažnjava na najvišem nivou. Osetila je to i Zvezda na svojoj koži. Bilo je dosta prostora za oba tima u prijemu lopte na oko 30 metara od gola. Te završnice gde je Zvezda imala zrelije šanse, Partizan nije našao poslednji pas gde bi imao direktnu egzekuciju", počeo je Stojanović u studiju Arene sport.

Prema njegovim rečima, upravo su zrelost crveno-belih i problemi Partizana u ključnim situacijama presudili ishod meča.

"Sve u svemu, derbi... Dugo nisam gledao derbi bez žara i naboja. Na stranu ti faulovi koji se vide u statistici. Bili su pre svega zbog toga što je neko zakasnio ili je neko nekoga povukao ili nešto slično. Nedostajao mi je žar. Ona prava želja, da hoće da dobije meč. Zvezda je na zrelost dobila meč i na taktičku nedisciplinu, pre svega u 16 metara Partizana".

1/5 Vidi galeriju Slaviša Stojanović u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport©

"Taj žar nigde nisam video"

Najveće razočaranje za nekadašnjeg stratega Zvezde bilo je to što nije video prepoznatljivu energiju kakvu večiti derbi nosi sa sobom.

"Taj žar u očima nisam video ni u jednoj ekipi. Možda je i broj stranaca doveo do toga. Domaći igrač zna šta to znači i da sutra treba da izađe na ulicu, pročita novine i slično".

Stojanović se zatim prisetio derbija u kojima je i sam učestvovao i napravio poređenje sa onim što je video ovog puta.

"Kada se setim svojih derbija, to je pucalo, bilo je na ivici. Ima i do karaktera. Moramo da uzmemo u obzir i trenutnu situaciju dva tima, tačnije u kakvim momentima se nalaze. Na stranu to. Posebna je ovo utakmica koja ostaje zauvek u sećanju i impresija koju daješ na meču ostaje u očima ljudi, novinara, medija i slično".

Nekadašnji trener crveno-belih na kraju je još jednom podvukao ono što mu je najviše zasmetalo.

"To mi je falilo. Kada se setim naših derbija, crveni kartoni, sve se "zapalilo", falila mi je glad na obe strane", zaključio je Stojanović.

Crvena zvezda je, uprkos kritikama bivšeg trenera, slavila sa 2:1 posle preokreta i osvojila važna tri boda, ali je Stojanovićev utisak jasan - rezultat nije uspeo da nadomesti ono što je, po njegovom mišljenju, nedostajalo najvećoj utakmici srpskog fudbala.