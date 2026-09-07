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Juventus i Milan odigrali su veliki derbi koji je završen rezultatom 1:1, ali se nakon utakmice mnogo priča o mladiću koji ima svega 19 godina.

Njegovo ime je Alfađo Sise, a mladi fudbaler Milana još jednom je pokazao da bi mogao da bude jedno od velikih imena italijanskog fudbala u godinama koje dolaze.

Milan je dugo pokušavao da pronađe put do gola, a trener Ruben Amorim odlučio je u drugom poluvremenu da pruži priliku mladom fudbaleru.

Sise je u igru ušao u 61. minutu umesto Dijega Moreire, a samo sedam minuta kasnije dogodio se trenutak koji je obeležio utakmicu.

1/6 Vidi galeriju Mladi fudbaler Milana - Alfađo Sise Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Giuliano Marchisciano/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Sedam minuta bilo mu je dovoljno

Mladi ofanzivni vezista dobio je loptu u kaznenom prostoru Juventusa i pokazao izuzetnu smirenost.

Jednim potezom napravio je prostor za udarac, a zatim je precizno poslao loptu u mrežu i utišao domaće navijače.

Samo sedam minuta nakon što je kročio na teren, Sise je doveo Milan u vođstvo od 1:0.

Bio je to još jedan dokaz ogromnog potencijala momka koji je tek zakoračio na veliku fudbalsku scenu.

Od debitantskog gola do pogotka protiv Juventusa

Sise je već nagovestio šta može kada je postigao gol na svom debiju protiv Torina, a sada je otišao korak dalje.

Devetnaestogodišnjak je ponovo zablistao u Torinu, ovog puta protiv jednog od najvećih italijanskih klubova.

Za mladog fudbalera ovo je drugi pogodak u sezoni, a zanimljivo je da je oba gola postigao upravo u gradu u kojem je ponovo privukao pažnju čitave italijanske javnosti.

Gati pokvario veliko slavlje Milana

Kada je izgledalo da će Sise biti apsolutni heroj utakmice i da će njegov gol doneti Milanu veliku pobedu, Juventus je u samoj završnici uspeo da izbegne poraz.

Federiko Gati ušao je u igru u finišu susreta, a zatim je u drugom minutu sudijske nadoknade vremena, posle centaršuta Kopmajnersa, zatresao mrežu Milana za konačnih 1:1.

Tako je Milan ostao bez pobede, a Sise bez statusa jedinog heroja utakmice.

Ipak, njegov nastup nije ostao nezapažen.

Da li je Milan dobio novu veliku zvezdu?

Alfađo Sise ima svega 19 godina, ali je već pokazao da se ne plaši velikih utakmica.

Prvo je postigao gol protiv Torina, a sada je zatresao mrežu i Juventusa, i to na gostujućem terenu.

Milan možda nije uspeo da sačuva prednost i osvoji sva tri boda, ali je u velikom derbiju dobio još jednu potvrdu da u svojim redovima ima izuzetno talentovanog fudbalera.

Ime Alfađa Sisea posle ovog meča sigurno će se mnogo češće pominjati u Italiji, a njegov pogodak protiv Juventusa mogao bi da bude samo početak velike priče.