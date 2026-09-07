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Crveno-beli su savladali Partizan rezultatom 2:1 i tako dodatno učvrstili potpunu dominaciju u međusobnim duelima tokom prethodne dve i po godine.

Jučerašnji 180. večiti derbi pripao je Zvezdi posle preokreta, a rezultat je samo nastavak serije kakva se retko viđa u istoriji najveće utakmice srpskog fudbala. Tačnije: Nikada se nije videla.

Kada se računaju poslednjih 10 zvaničnih derbija u svim takmičenjima, zaključno sa duelom od 6. septembra 2026. godine, statistika je potpuno na strani Crvene zvezde.

Zvezda je ostvarila čak osam pobeda, dva meča završena su nerešenim rezultatom, dok Partizan nema nijednu pobedu!

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Posebno impresivna je gol-razlika - 26:10 u korist crveno-belih.

Poslednji put Partizan je savladao Crvenu zvezdu još 20. decembra 2023. godine, kada je na svom stadionu slavio rezultatom 2:1. Od tada, crno-beli u derbijima ne znaju za pobedu.

U poslednjih 10 zvaničnih međusobnih utakmica Zvezda je redom slavila protiv Partizana rezultatom 3:2, 2:0 u Kupu Srbije, 4:0, 2:1, 3:0, dok su dva duela završena bez pobednika - 2:2 i 3:3.

Poslednjih 10 derbija:

06.09.2026. Crvena zvezda - Partizan 2:1

26.04.2026. Crvena zvezda - Partizan 3:0

22.02.2026. Crvena zvezda - Partizan 3:0

20.09.2025. Partizan - Crvena zvezda 1:2

12.04.2025. Crvena zvezda - Partizan 2:1

22.02.2025. Crvena zvezda - Partizan 3:3

23.09.2024. Partizan - Crvena zvezda 0:4

24.04.2024. Crvena zvezda - Partizan 2:0 (Kup)

20.04.2024. Crvena zvezda - Partizan 3:2

09.03.2024. Crvena zvezda - Partizan 2:2

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