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U 8. kolu Super lige Srbije, Partizan je pretrpeo poraz na gostovanju najvećem rivalu u 180. večitom derbiju. Iako su crno-beli poveli već u prvom minutu, Crvena zvezda je preko Dijenga i Ivanića preokrenula rezultat i slavila sa 2:1. Šef stručnog štaba Partizana, Saša Ilić, nakon meča je u više navrata naglasio nezadovoljstvo suđenjem, istakavši da kriterijum nije bio ujednačen niti dostojan večitog derbija.

Trener crno-belih posebno je bio razočaran aršinom koji je primenio glavni sudija Nenad Minaković, pre svega u pogledu dodeljivanja žutih kartona igračima Zvezde. Ilić je naveo da su Derik Lukasen, Timi Maks Elšnik i Rade Krunić prošli bez adekvatnih sankcija, uz opasku da im je dopušten veliki broj oštrih startova bez javne opomene.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Nezadovoljstvo se narednog dana preselilo i na društvene mreže, gde je klub iz Humske objavio kompilaciju spornih detalja. Pored prikaza u kojima je slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik napravio pet prekršaja i dobio jedan žuti karton, iz Partizana su poručili:

„Šta kažu (ne)pristrasni eksprerti Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije? Koliko je faulova potrebno za karton?”

Pored javnih opomena, crno-belima je osporan i kriterijum pri dosuđivanju jedanaesterca za domaćina, iz kojeg je Mirko Ivanić postigao pobedonosni pogodak. Iako je sudijski analitičar Zdravko Jokić dao svoj sud o toj situaciji, u Partizanu traže zvanično objašnjenje i od Fudbalskog saveza Srbije.

Svega 12 sati nakon okončanja meča, klub se ponovo oglasio na mrežama uz poruku:

„Fudbal u Srbiji?! Svaka čast na doslednoj borbi za regularnost, FSS”.

Uz objavu je priložen i snimak navodno spornog momenta u kojem je VAR soba pozvala Minakovića da pregleda video-materijal, nakon čega je i pokazao na belu tačku.

Za sada se čeka reakcija Fudbalskog saveza Srbije i eventualno zvanično saopštenje povodom dešavanja sa derbija. Ipak, teško je verovati da bi eventualno priznavanje propusta glavnog arbitra moglo da ublaži nezadovoljstvo u taboru crno-belih.

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