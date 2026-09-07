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Vikend za nama doneo je brojna uzbuđenja na terenima širom Evrope. U Srbiji je u centru pažnje bio 180. večiti derbi u kom je Crvena zvezda posle preokreta savladala Partizan sa 2:1, a u ligama petice bilo je dosta jako zanimljivih mečeva.

Mi smo kao najzanimljiviji izdvojili susret Evertona i Mančester junajteda (2:2).

Everton - Mančester junajted 2:2 Foto: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Posle relativno mirnog poluvremena bez golova, Junajted je poveo golom Mbuema u 46. minutu. Finiš je bio za pamćenje - Džordž je doneo izjednačenje Evertonu u 83. minutu, Šeško novo vođstvo Junajtedu pet minuta kasnije, a onda - šok za velikana iz Mančestera! Gol za "Puškaša" Mejtland-Najlsa u dubokoj nadoknadi doneo je izjednačenje i bod Evertonu. Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča...

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