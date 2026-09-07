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Italijanski fudbalski stručnjak Fabio Groso nije više trener Fiorentine, saopštio je noćas klub iz Firence.

Fjorentina u svom saopštenju nije navela ko će zameniti Grosa na mestu šefa stručnog štaba.

Groso je smenjen nakon samo četiri utakmice na klupi kluba iz Firence, čiji je trener postao u junu ove godine.

Fiorentina je sezonu započela pobedom u drugom kolu Kupa Italije nad Beneventom (4:1), da bi potom usledila tri vezana poraza u Seriji A od Rome (0:4), Frozinonea (0:3) i Torina (1:2).

Groso je u Fiorentinu došao iz Sasuola, čiji je bio trener od 2024. godine, a ranije u karijeri je vodio i ekipe Olimpika iz Liona, Frozinonea, Siona, Breše, Verone i Barija.

Beta

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Atmosfera pred početak utakmice Fiorentina - Čukarički Izvor: Kurir