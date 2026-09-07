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Dok većina fudbalera čeka poziv menadžera i ponudu koja će promeniti karijeru, 18-godišnji golmanMilo Bajmers odlučio je da sudbinu uzme u svoje ruke!

Napustio je Glentoran, klub u kojem je proveo godine svog fudbalskog odrastanja, spakovao stvari i zajedno sa ocem Kevinom seo u preuređeni kombi.

Odredište? Nije ga bilo!

Mladi golman je krenuo na gotovo 3.200 kilometara dugo putovanje kroz Evropu, sa jednom idejom - pronaći novi klub i nastaviti svoj fudbalski san. Posle 30 dana neizvesnosti, brojnih uspona i padova, ova neverovatna avantura dobila je srećan kraj. Bajmers je potpisao za italijanski Viterbeze!

Kombi koji je postao dom

Njihova priča počela je u Belfastu.

Milo je nakon završetka škole odlučio da napusti Glentoran, u kojem je bio još od svoje 13. godine. Umesto klasičnog traganja za angažmanom, zajedno sa ocem krenuo je na potpuno neobičnu avanturu.

Kombi kojim su putovali pripadao je njegovoj sestri Čarli, koja je u međuvremenu putovala Kanadom. Vozilo je, prema Bajmersovim rečima, bilo u veoma lošem stanju kada ga je porodica nabavila, pa je čak iz tri pokušaja prošlo tehnički pregled.

Kada je konačno osposobljen za put, porodica ga je pretvorila u mali dom na točkovima - sa krevetom, prostorom za stvari i kutkom za pripremu hrane.

I upravo je taj kombi narednih mesec dana bio dom oca i sina!

Od Belfasta preko Španije do Italije

Bajmers i njegov otac najpre su iz Belfasta otišli u Dablin, odakle su trajektom stigli do Francuske.

Put ih je zatim vodio ka Španiji, gde je mladi golman imao nekoliko zakazanih proba. Prva prilika stigla je u španskom Erkulesu, dok je tokom putovanja planirao da traži prilike i u drugim klubovima širom Španije i Portugalije.

U jednom trenutku morao je čak i da odleti u London zbog nove prilike, a dok je čekao naredne pozive, učio je i španski jezik kako bi se što lakše uklopio u novoj sredini.

Ali fudbal je za njega pripremio potpuno drugačiji scenario!

Dani kada se ništa nije dešavalo

Posle povratka iz Engleske nastupio je period neizvesnosti.

Cela jedna nedelja prošla je bez konkretnih vesti.

Posle hiljada pređenih kilometara, života u kombiju i brojnih proba, činilo se da bi neobična avantura mogla da ostane samo - avantura.

A onda je zazvonio telefon.

Bajmers je dobio poziv koji ga je odveo u Italiju.

Usledila je proba, a zatim i potpis!

Posle punih 30 dana na putu, mladi golman postao je novi član Viterbezea, kluba koji se takmiči u italijanskoj Seriji D.

"Bilo je mnogo uspona i padova"

Mladi golman nije krio koliko mu znači što se rizik na kraju isplatio.

"Bilo je mnogo uspona i padova, ali na kraju se sve isplatilo i rizik je doneo rezultat."

Priznao je da je život u kombiju bio potpuno novo iskustvo i nešto što možda više nikada neće ponoviti.

"Mnogo smo naučili iz svega. Veoma sam ponosan što sam pronašao klub i što nastavljam svoj put u Evropi."

Za Bajmersa je ovo tek početak. Sa samo 18 godina već je imao iskustvo igranja u mlađim kategorijama Glentorana, a nastupao je i za mlađe selekcije Kanade.