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Nekadašnji fudbaler Barselone Kristijan Teljo saopštio je da je završio profesionalnu igračku karijeru.

Španski fudbaler, koji je ponikao u čuvenoj školi Barselone, odlučio je da sa 35 godina okači kopačke o klin i oprosti se od sporta kojem je posvetio najveći deo života.

Teljo se emotivnom porukom oglasio na društvenim mrežama i osvrnuo na sve ono što je prošao tokom bogate karijere.

Emotivna poruka za kraj

"Vreme je da se oprostim od jednog dela svog života. Nakon toliko godina, toliko utakmica, toliko svlačionica, toliko radosti, ali i teških trenutaka, došlo je vreme da stavim tačku na profesionalnu fudbalsku karijeru", poručio je Teljo.

Nekadašnji član Barselone nije krio koliko mu je fudbal značio.

"Fudbal mi je pružio sve. Omogućio mi je da ostvarim snove koji su nekada delovali nedostižno, da upoznam ljude koje ću zauvek nositi u srcu i da doživim trenutke koje ću čitavog života pamtiti."

Dodao je da odlazi miran i ponosan na sve što je ostvario.

"Odlazim spokojan, znajući da sam dao sve od sebe za ovaj sport. Ponosan sam na put koji sam prešao. Danas se završava moja karijera profesionalnog fudbalera, ali sve ono čemu me je fudbal naučio ostaje sa mnom zauvek", istakao je Španac.

Od Barselonine škole do fudbalskog puta širom sveta

Teljo je prve ozbiljne fudbalske korake napravio u omladinskom pogonu Barselone, gde je važio za jednog od talentovanijih igrača svoje generacije.

Tokom karijere nosio je dres Espanjola, Barselone, Porta, Fiorentine, Betisa, Los Anđelesa, Al Fateha, Al Orube i Palm Sitija.

Najveći deo fudbalske javnosti pamti ga upravo po periodu provedenom u Barseloni, sa kojom je osvojio tri trofeja.

Iako je prošao sve mlađe selekcije Španije, za seniorsku reprezentaciju odigrao je samo jednu utakmicu.

Sa reprezentacijom Španije do 21 godine osvojio je Evropsko prvenstvo 2013. godine.

Jedno poglavlje je završeno

Od dečaka koji je sanjao fudbalsku slavu, preko velikih evropskih klubova, pa sve do avantura na drugim kontinentima — Teljov put bio je dug i prepun različitih izazova.

Sada je, međutim, stigao trenutak za kraj.

Kristijan Teljo rekao je zbogom profesionalnom fudbalu, ali uspomene na godine provedene na terenima širom sveta zauvek će ostati deo njegove životne priče.