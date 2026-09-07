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Crvena zvezda pada u finišu utakmica. I to upravo onda kada je najvažnije. U tri velika meča, protiv Hapoela, Viktorije Plzenj, pa čak i Partizana, crveno-beli su imali periode u kojima su izgledali potpuno drugačije od ekipe koja je prethodno dominirala terenom.

Energija je nestajala, presing je bio slabiji, duel igra više nije bila na istom nivou, a rivali su dobijali sve više prostora. I to naravno nije promaklo Albertu Rijeri.

Ono što je tada moglo da se posmatra kao problem koji će vremenom nestati, posle derbija sa Partizanom postalo je tema koja zahteva ozbiljnu analizu. Jer, Rijera je posle pobede nad crno-belima bio možda i najdirektniji od dolaska u Crvenu zvezdu.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Iako je njegov tim osvojio tri boda, Španac nije želeo da sakrije nezadovoljstvo. Time je pokazao da shvata veličinu kluba u koji je došao. Zvezda ne zahteva samo pobede, nego i igru.

- Nisam zadovoljan uopšte. Nisam ovde samo zbog rezultata. Razočaran sam kako smo fizički izgledali. Nema igrača koji je fizički normalno završio utakmicu. "Ratnik" je izraz, fudbaleri moraju da ulažu napore konstantno. Ako hoćemo da budemo na određenom nivou, mi moramo da trčimo - rekao je Rijera posle 180. večitog derbija za Arenu.

1/8 Vidi galeriju Albert Rijera na 180. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

I upravo je tu možda najvažnija poruka. Rijera zna gde je problem. Sada ostaje da se vidi koliko brzo može da ga reši. Verovatno - teško, pre zimskih priprema. Mada, sigurni smo da ga raduje 15 dana pauze koje sledi zbog obaveza reprezentacije.

Jer, Hapoel je bio prvo ozbiljno upozorenje (doduše za Stankovića). Potom je usledio Plzenj, utakmica u kojoj je Zvezda imala veliki kapital iz prvog susreta, ali je u završnici ponovo bilo vidljivo da ekipa nema energiju i intenzitet kakav bi trener želeo. Sada se isto dogodilo i protiv Partizana.

Tri najvažnije utakmice u kratkom periodu - i isti problem.

To svakako ne znači da Zvezda nema kvalitet. Naprotiv, posebno imaju individualce sposobne da rešavaju utakmice. Ali fudbal se ne igra 45, 60 ili 70 minuta. I upravo je to ono što očigledno najviše smeta Albertu Rijeri. Hoće isti tim u 1. i 90. minutu. A, svi vidimo da to sada nije slučaj.

Španac želi ekipu koja će konstantno vršiti pritisak, brzo vraćati loptu, igrati agresivno i kontrolisati protivnika. Međutim, za takav fudbal potrebna je vrhunska fizička priprema.

Ako intenzitet padne, pada i presing. Ako nema snage za povratak, protivnik dobija prostor. Kada se igrači umore, raste broj pogrešnih odluka i grešaka u pasu. A kada sve to nestane, ekipa počinje da se brani mnogo dublje nego što je planirano.

Upravo to se Zvezdi dešavalo u prethodnim velikim utakmicama.

I to što je Rijera bio toliko oštar posle pobede možda je i najbolja potvrda da neće dozvoliti da rezultat sakrije ono što je video na terenu.

Zvezda je dobila Partizan. Nastavila je surovu dominaciju, ali vidi stvari koje nisu dobre. I takvo razmišljanje Rijere zaslužuje sve pohvale. Pobede mu ne mažu oči. Vidi jasno probleme. I o njima govori.

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