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Valensija tone, a strpljenje onih koji su godinama vezani za slavni španski klub očigledno je pri kraju!

Posle očajnog početka nove sezone, nekadašnji golman "slepih miševa" Santjago Kanjizares uputio je dramatičan poziv navijačima.

Tri poraza, jedan remi i čak devet primljenih golova!

To je učinak Valensije na startu nove sezone Primere, a loši rezultati samo su nastavak krize koja jedan od najpoznatijih španskih klubova muči već godinama.

Klub koji je nekada osvajao titule i igrao najveće evropske utakmice danas se, prema mišljenju brojnih navijača i bivših igrača, zaglavio u prosečnosti.

"Valensija je smrtno ranjena"

Santjago Kanjizares, legendarni golman Valensije, nije birao reči kada je govorio o trenutnom stanju u klubu.

Kako prenosi španska "Marka", nekadašnji čuvar mreže čak je pozvao navijače na bojkot utakmica na čuvenoj "Mestalji".

"Prazna Mestalja izazvala bi mnogo kritika i naterala čelnike da se zamisle i pocrvene. Ne znam da li Peter Lim gleda utakmice i da li je svestan kako mu ekipa izgleda. Zapravo, ne znam ni da li ga je uopšte briga", poručio je Kanjizares.

A onda je izgovorio reči koje su sigurno teško pale svakom navijaču slavnog kluba.

"Valensija je ranjena, smrtno ranjena."

Prstom direktno u vlasnika

Glavnu odgovornost Kanjizares je prebacio na vlasnika kluba Petera Lima.

Prema njegovim rečima, problem je i to što singapurski biznismen navodno nije želeo ni da sasluša zainteresovane kupce koji su želeli da preuzmu klub.

"Problem je što je Peter Lim odbio da sasluša one koji su želeli da kupe klub. Poslednji takav slučaj dogodio se pre manje od godinu dana", rekao je nekadašnji golman.

Kanjizares smatra da bi promena vlasništva mogla da predstavlja izlaz iz dugogodišnje krize.

"Valensija je sjajna prilika za neku kompaniju, zaista sjajna prilika", istakao je on.

Navijači dolaze iako očekuju patnju

Posebno je emotivno govorio o navijačima Valensije.

"Oko 40.000 ljudi dolazi na Mestalju iako znaju da će patiti, da bi mogli da dožive poniženje. Klub ima neverovatnu bazu navijača", poručio je Kanjizares.

I upravo je to možda najveći paradoks trenutne situacije.

Navijači i dalje pune stadion i pružaju podršku klubu, dok rezultata koji bi mogli da vrate Valensiju tamo gde je nekada bila nema.

Od evropskog velikana do prosečnosti

Valensija je prošlu sezonu završila na devetom mestu, dok je godinu ranije bila tek 12. na tabeli.

Poslednji put je u evropskim takmičenjima igrala u sezoni 2019/20, a samo godinu ranije izborila je plasman u Ligu šampiona.

Od tada je usledio veliki pad.

"Slepi miševi" već 39 godina ne znaju za ispadanje iz elitnog ranga španskog fudbala, ali je klub koji je u svojoj bogatoj istoriji osvojio šest titula prvaka Španije i osam nacionalnih kupova daleko od nekadašnjeg sjaja.

Zbog toga su reči Santjaga Kanjizaresa odjeknule kao ozbiljno upozorenje.

Jedna od najvećih institucija španskog fudbala, prema rečima svoje legende, danas je "smrtno ranjena", a pitanje je samo ko i kada može da je spase.