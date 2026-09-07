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Utisci sa 180. večitog derbija još se nisu slegli, a glavni arbitar ovog meča, Nenad Minaković, dobio je priznanje od strane UEFA.

Samo dan posle derbija u kom je Crvena zvezda savladala Partizan sa 2:1, a posle kog su se crno-beli žalili na suđenje Minakovića, srpski arbitar obavešten je da će biti glavni sudija na utakmici između Štutgarta i Vikinga u prvom kolu Lige šampiona.

1/4 Vidi galeriju Nenad Minaković na 180. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Minakoviću će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Danila Nikolića. U VAR sobi biće Ivan Bebek iz Hrvatske i Momčilo Marković iz Srbije.

Dakle, UEFA je pokazala da ceni srpskog sudiju kom je dodelila važan zadatak, a kako će se on snaći, ostaje da se vidi.

Meč između Štutgarta i Vikinga biće odigran u sredu od 18.45 časova.

Partizan se žalio na Minakovića

Podsetimo, crno-beli nisu bili zadovoljni suđenjem Minakovića na 180. večitom derbiju.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Šef stručnog štaba Partizana, Saša Ilić, nakon meča je u više navrata naglasio nezadovoljstvo suđenjem, istakavši da kriterijum nije bio ujednačen niti dostojan večitog derbija.

Trener crno-belih posebno je bio razočaran aršinom koji je primenio glavni sudija Nenad Minaković, pre svega u pogledu dodeljivanja žutih kartona igračima Zvezde. Ilić je naveo da su Derik Lukasen, Timi Maks Elšnik i Rade Krunić prošli bez adekvatnih sankcija, uz opasku da im je dopušten veliki broj oštrih startova bez javne opomene.

Nezadovoljstvo se narednog dana preselilo i na društvene mreže, gde je klub iz Humske objavio kompilaciju spornih detalja. Pored prikaza u kojima je slovenački reprezentativac Timi Maks Elšnik napravio pet prekršaja i dobio jedan žuti karton, iz Partizana su poručili:

„Šta kažu (ne)pristrasni eksprerti Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije? Koliko je faulova potrebno za karton?”

Pored javnih opomena, crno-belima je osporan i kriterijum pri dosuđivanju jedanaesterca za domaćina, iz kojeg je Mirko Ivanić postigao pobedonosni pogodak. Iako je sudijski analitičar Zdravko Jokić dao svoj sud o toj situaciji, u Partizanu traže zvanično objašnjenje i od Fudbalskog saveza Srbije.

Svega 12 sati nakon okončanja meča, klub se ponovo oglasio na mrežama uz poruku:

„Fudbal u Srbiji?! Svaka čast na doslednoj borbi za regularnost, FSS”.

Uz objavu je priložen i snimak navodno spornog momenta u kojem je VAR soba pozvala Minakovića da pregleda video-materijal, nakon čega je i pokazao na belu tačku.

Za sada se čeka reakcija Fudbalskog saveza Srbije i eventualno zvanično saopštenje povodom dešavanja sa derbija. Ipak, teško je verovati da bi eventualno priznavanje propusta glavnog arbitra moglo da ublaži nezadovoljstvo u taboru crno-belih.

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