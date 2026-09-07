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Navijači Partizana već predugo žive u stanju stalnog emotivnog rolerkostera, ali ono što se dešava u poslednje vreme nadrasta samu suštinu fudbalske logike. Pojavio se fenomen koji mnogima sa strane deluje neshvatljivo - zadovoljstvo posle poraza?! Možda to može da se objasni dnom na kojem se nalazi Partizan, pa sada se vidi pomak, ali...

Prvo bolna eliminacija od španskog Hetafea u kvalifikacijama za Ligu konferencije, a potom i izgubljen 180. večiti derbi protiv Crvene zvezde na Marakani. Ipak, pesma ne prestaje i glave se ne spuštaju. Zašto? Zato što je ovaj prepoznatljivi crno-beli inat zapravo glasnik boljih dana koji, kako se oni nadaju, dolaze.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Tražili su da se ekipa ne predaje. Protiv Hetafea se videla iskra - momci su ostavili srce na terenu, odigrali hrabro i pokazali zube evropskom rivalu, uprkos bolnom epilogu. Za vikend, na Marakani, pod vođstvom Saše Ilića, priča je dobila svoj nastavak. Najbrži gol u istoriji derbija, želja do poslednje sekunde i karakter koji je mesecima unazad bio potpuno izgubljen.

Dve strane su u celoj priči, prva: ovi porazi ne doživljavaju kao slom, već kao temelj. Navijači ne slave samu činjenicu da je utakmica izgubljena, već ono što su videli na terenu. Kada tim izgori za svaku loptu i pogine na terenu, rezultat postaje sekundaran, a aplauz prirodna reakcija. Pohvalno, jeste... Međutim i čudno. Pa, oni su valjda Partizan? Jel to klub koji se zadovoljava da izgubi titulu posle tri kola?

Sa ovakvim pristupom, energijom i jasnim nagoveštajem discipline pod Saletom Ilićem, stabilizacija je iza ugla. Bolji dani za Humska ulicu nisu više samo pusti san, oni su proces koji je očigledno počeo - jer se iz ovakvog prkosa i ponovnog rađanja identiteta uvek rađaju velike pobede.

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