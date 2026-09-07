Krunić je povredu zadobio u utakmici protiv Partizana , a Crvena zvezda u svom saopštenju nije otkrila o kojoj povredi je reč, okarakterisavši je samo kao "lakšu".

Crveno-beli su naveli da bi 32-godišnji vezista na teren trebalo da se vrati oko 10. oktobra, što znači da će propustiti predstojeće utakmice njegove ekipe u Super ligi Srbije protiv Radnika iz Surdulice, IMT-a, Železničara iz Pančeva i Radničkog iz Niša.