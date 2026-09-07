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Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić odsustvovaće sa terena "oko četiri nedelje" zbog povrede, saopštio je danas beogradski klub.

Krunić je povredu zadobio u utakmici protiv Partizana, a Crvena zvezda u svom saopštenju nije otkrila o kojoj povredi je reč, okarakterisavši je samo kao "lakšu".

180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Crveno-beli su naveli da bi 32-godišnji vezista na teren trebalo da se vrati oko 10. oktobra, što znači da će propustiti predstojeće utakmice njegove ekipe u Super ligi Srbije protiv Radnika iz Surdulice, IMT-a, Železničara iz Pančeva i Radničkog iz Niša.

Kurir Sport / Beta

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Penal za Crvenu zvezdu u derbiju Izvor: Arena Sport