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Mateja Gašić imao je debi u “belo-crvenom”, ispunio je očekivanja i pokazao da će biti bitan deo tima u svim narednim izazovima.

– Izgledalo je sve super i veoma mi je drago što sam debitovao baš u meču koji je imao i taj epitet “rivalstva” na terenu i tribinama… Osećala se neka vrsta derbija i to rivalstvo koje je dodatno ukrasilo utakmicu. Zaista sam uživao u ambijentu i drago mi je što sam prve minute za Vojvodinu upisao upravo pred sjajnom našom publikom – počeo je priču Gašić.

Debi u velikom klubu sa sobom nosi određenu dozu pritiska i očekivanja.

– Možda pre utakmice malo razmišljaš o tome da ispuniš očekivanja ljudi iz kluba i svih trenera, ali kada utakmica krene, sve to ostaviš po strani. Tada postoji samo fokus na tvoje zadatke i na ono što treba da uradiš na terenu.

Plan Voše je uvek isti: što više da se pitaju u svakoj fazi meča…

– Vojvodina igra dosta kvalitetno i uglavnom kontroliše utakmice. Tako je bilo i na Banovom brdu, gde smo imali kontrolu, a ovde nam je taj jedan nesrećan gol otežao posao. Protiv Zemuna smo stvorili mnogo prilika i već na poluvremenu rezultat je mogao da bude 3:1 ili 4:1. Osećali smo kontrolu i videli da uspevamo da stvaramo šanse. Znali smo da je gol “tu negde” i da je pitanje trenutka kada ćemo uspeti da ga postignemo.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prvenstvo je maraton, a svaki segment trke (meč) potpuno je različit.

– Upravo to, svaka utakmica ima neku svoju malu bitku i različite zadatke koje moraš da rešavaš. Ovde smo imali situaciju da gubimo 1:0, ali imamo šanse i kontrolu nad dešavanjima, ali nam je falio gol… Bitno je da znamo da rešavamo takve situacije i da pronađemo način da dođemo do pobede. Protiv Čukaričkog je bio potpuno drugačiji scenario. Važno je što smo pokazali da imamo karakter i da preokrećemo rezultat.

Mateja se brzo uklopio u novi klub. Sve ide u pravom smeru.

– Nije bilo mnogo vremena, odmah sam ušao u “mašinu” i takmičarski ritam. Svi su super, i momci i stručni štab, i zaista su mi mnogo olakšali da se što pre prilagodim – zaključio je talentovani fudbaler “stare dame”.