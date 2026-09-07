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U centru pažnje našli su se Dušan Vlahović i Milan Škrinjar, a njihov obračun u jednom trenutku izgledao je kao da bi mogao ozbiljno da izmakne kontroli.

Snimak njihovog sukoba ekspresno je obišao društvene mreže, a posebnu pažnju privukla je reakcija Vlahovića, koji je tokom žestoke rasprave opsovao Škrinjara na srpskom jeziku.

Sve je počelo posle jednog duela na terenu.

Vlahović je imao primedbe na jednu situaciju i reagovao prema sudiji, a potom je u sukob ušao i kapiten Fenerbahčea. Ubrzo su se Srbin i Slovak našli licem u lice.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču protiv Fenerbahčea Foto: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Usledilo je guranje, unošenje u lice i žestoka razmena reči, dok su saigrači pokušavali da spreče da situacija preraste u još ozbiljniji incident.

Italijanski mediji navode da su dvojica nekadašnjih rivala iz Serije A razmenjivala uvrede i na italijanskom jeziku, a na snimku se može videti da je Vlahović u jeku sukoba koristio i srpski jezik.

Vlahoviću preti suspenzija

Čitav slučaj predat je Disciplinskoj komisiji Fudbalskog saveza Turske, a tamošnji mediji prenose da bi srpski napadač mogao biti kažnjen sa dve do pet utakmica pauze.

To bi predstavljao ozbiljan hendikep za Bešiktaš, imajući u vidu da je Vlahović izvanredno započeo sezonu i na prva tri susreta je već četiri puta tresao mreže rivala.

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