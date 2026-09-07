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Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je danas da će uoči predstojećih utakmica prvog kola Lige šampiona biti održan minut ćutanja u čast poginulih u poplavama u Nepalu.

Mečevi prvog kola LŠ biće odigrani od utorka do četvrtka.

"U znak solidarnosti i podrške, uoči početka svih utakmica LŠ biće održan minut ćutanja i istaknut baner. Na baneru će pisati: 'Niste sami, Nepale'", saopšteno je iz UEFA.

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Prema poslednjim podacima u poplavama u Nepalu, koje su ovu zemlju zadesile 26. avgusta, poginulo je više od 1.300 osoba, dok se oko 5.000 vodi kao nestalo.

"Cela evropska fudbalska porodica ujedinjena je uoči utakmica koje se igraju ove nedelje kako bismo uputili najdublje saučešće i pružili podršku narodu Nepala. Želimo im snagu i istrajnost u oporavku od ove velike tragedije i njenih posledica", poručio je predsednik UEFA Aleksandar Čeferin.

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