Tropske vrućine u Sjedinjenim Američkim Državama stvorile su ozbiljne poteškoće akterima u MLS ligi.
Fudbal
JEDVA STOJI NA NOGAMA, BORI SE ZA VAZDUH... Ovaj snimak gleda ceo svet! Legendarni napadač u katastofalnom stanju, mnogi se se zabrinuli!
- Tropske vrućine i velika vlažnost vazduha u SAD ozbiljno su otežale uslove za igru u MLS ligi.
- Antoan Grizman je tokom meča Orlanda i San Dijega delovao iscrpljeno i borio se za vazduh.
- Klip sa njegovom reakcijom brzo je postao viralan, a Orlando je pobedio 1:0 golom upravo Grizmana.
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Ekstremne vremenske uslove ponajbolje je osetio nekadašnji fudbaler Barselone i Atletiko Madrida, Antoan Grizman.
Francuski napadač, koji sada nosi dres Orlanda, delovao je potpuno iscrpljeno tokom okršaja sa San Dijegom.
Oproštaj Francuza od Atletiko Madrida Foto: Marina Frutos/PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia
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Klip sa meča ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, gde su lokalci sa Floride u komentarima isticali da je procenat vlažnosti vazduha bio nesnosan.
Grizman se tokom pauze za osveženje borio za vazduh, dajući sve od sebe da se bar malo rashladi.
Inače, Orlando je odneo pobedu rezultatom 1:0, a odlučujući pogodak postigao je upravo izmoreni Grizman.
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