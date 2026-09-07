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Ekstremne vremenske uslove ponajbolje je osetio nekadašnji fudbaler Barselone i Atletiko Madrida, Antoan Grizman.

Francuski napadač, koji sada nosi dres Orlanda, delovao je potpuno iscrpljeno tokom okršaja sa San Dijegom.

Oproštaj Francuza od Atletiko Madrida Foto: Marina Frutos/PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia

Klip sa meča ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, gde su lokalci sa Floride u komentarima isticali da je procenat vlažnosti vazduha bio nesnosan.

Grizman se tokom pauze za osveženje borio za vazduh, dajući sve od sebe da se bar malo rashladi.

Inače, Orlando je odneo pobedu rezultatom 1:0, a odlučujući pogodak postigao je upravo izmoreni Grizman.

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