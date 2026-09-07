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George Krecu, prvi trener seniora Srbije, odredio je sastav koji će igrati na prvenstvu Evrope.

Na spisku su:

TEHNIČARI: NIKOLA JOVOVIĆ I ALEKSA BATAK.

KOREKTORI: DRAŽEN LUBURIĆ I VELJKO MAŠULOVIĆ.

LIBERA: VUKAŠIN RISTIĆ I STEFAN NEGIĆ.

BLOKERI: ALEKSANDAR NEDELJKOVIĆ, NEMANJA MAŠULOVIĆ, ALEKSANDAR STEFANOVIĆ I STEFAN KOKEZA.

PRIMAČI: MARKO IVOVIĆ, MIRAN KUJUNDŽIĆ, PAVLE PERIĆ I LAZAR MARINOVIĆ.

U stručnom štabu seniora Srbije su, pored Krecua, Đorđe Pejić, Kasper Jakub Nalepka i Mihau Mateuš Mjenkus, statističari, Matijas Rebeles Kioći, kondicioni trener, Ivan Ružić i Danijel Petrović, fizioterapeuti, i Edin Škorić, tim menadžer.

1/5 Vidi galeriju George Krecu, novi selektor odbojkaša Srbije Foto: Heikki Saukkomaa / imago sportfotodienst / Profimedia, PAWEL PIOTROWSKI / imago sportfotodienst / Profimedia, Mariusz Palczynski / Mpaimages.C / Zuma Press / Profimedia

Direktne prenose sa EP možete gledati na RTS 2 i TV Arena Sport.

Muška seniorska reprezentacija Srbije igraće u C grupi u Tampereu sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom. Seniori Srbije će prvi meč u C grupi odigrati u petak, 11. septembra od 19.00 časova po našem vremenu protiv Estonije (RTS 2 i TV Arena Sport 3 premijum).

Srbija će drugu utakmicu u C grupi odigrati u nedelju, 13. septembra protiv Finske od 17.00 časova po našem vremenu, a treću u ponedeljka, 14. septembra protiv Holandije od 16.00 časova po našem vremenu. Seniori Srbije će četvrti meč u Tampereu odigrati u sredu, 16. septembra protiv Danske od 16.00 časova po našem vremenu, a poslednji, peti meč protiv Belgije u četvrtak, 17. septembra od 16.00 časova po našem vremenu.