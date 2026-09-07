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Napadač madridskog Reala Kilijan Embape ne slaže se da on i Vinisijus Žunior zaostaju u presingu za ostalim saigračima.

Novinar je upitao Embapea da li bi njih dvojica trebalo da pritiskaju više kao što to recimo rade Usman Dembele i Rafinja.

Podignuta obrva, pa uzvraćeno pitanje francuskog napadača?

"Samo Vinisijus i ja?"

Sukob Kilijana Mbapea i Nikole Katića Foto: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia, Ayman Alahmed / imago sportfotodienst / Profimedia

Potom je novinar naveo da bi ceo tim trebalo bolje.

"Ne znam... Moramo da se poboljšamo svi i to je prirodno za igrače. Ali mogu da se pravim lud i da ti kažem da ja dajem više golova od te dvojice koju si pomenuo i da oni treba da daju više golova da bi bili kao ja. Svako je drugačiji, ali ja hoću da radim stvari na pametan način i da kažem da bih trebalo bolje, ali ne volim da poredim jer mislim da radim mnogo stvari koji drugi ne", kazao je Kilijan.

Kurir sport / Sportske.net

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Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid