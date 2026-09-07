MBAPE SE UVREDIO ZBOG JEDNOG PITANJA! Novinar krenuo da "rešeta" zvezdu Reala, pa dobio odgovor: "Samo Vinisijus i ja?"
Napadač madridskog Reala Kilijan Embape ne slaže se da on i Vinisijus Žunior zaostaju u presingu za ostalim saigračima.
Novinar je upitao Embapea da li bi njih dvojica trebalo da pritiskaju više kao što to recimo rade Usman Dembele i Rafinja.
Podignuta obrva, pa uzvraćeno pitanje francuskog napadača?
"Samo Vinisijus i ja?"
Potom je novinar naveo da bi ceo tim trebalo bolje.
"Ne znam... Moramo da se poboljšamo svi i to je prirodno za igrače. Ali mogu da se pravim lud i da ti kažem da ja dajem više golova od te dvojice koju si pomenuo i da oni treba da daju više golova da bi bili kao ja. Svako je drugačiji, ali ja hoću da radim stvari na pametan način i da kažem da bih trebalo bolje, ali ne volim da poredim jer mislim da radim mnogo stvari koji drugi ne", kazao je Kilijan.
Kurir sport / Sportske.net