"Ne znam... Moramo da se poboljšamo svi i to je prirodno za igrače. Ali mogu da se pravim lud i da ti kažem da ja dajem više golova od te dvojice koju si pomenuo i da oni treba da daju više golova da bi bili kao ja. Svako je drugačiji, ali ja hoću da radim stvari na pametan način i da kažem da bih trebalo bolje, ali ne volim da poredim jer mislim da radim mnogo stvari koji drugi ne", kazao je Kilijan.