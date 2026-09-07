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Pri samom kraju konferencije, jedan italijanski novinar prekinuo je izlaganje sa neobičnom molbom, želeo je da portugalskom treneru uruči poklon. Nakon kraće konsultacije, Žoze je pristao, dok je portparol Madriđana oprezno pratio situaciju. Usledilo je opšte iznenađenje u sali.

Novinar je Murinju predao prskalicu za zalivanje trave. Proslavljeni trener je odmah shvatio poentu, pa je uz osmeh prihvatio simboličan dar koji je prisutne predstavnike medija ostavio u potpunoj neverici.

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iza ovog poteza krije se čuvena priča iz 2010. godine, kada je Murinjo sa Interom podigao pehar Lige šampiona pošto je u polufinalu eliminisao Barselonu. Italijanski tim je u Milanu slavio sa 3:1, a u revanšu na Kataloncima ostvario prolaz unatoč porazu od 1:0.

Po završetku te utakmice, presrećni Portugalac utrčao je na travnjak "Nou Kampa" da proslavi uspeh, što je toliko iznerviralo domaćine da su namerno aktivirali sistem za navodnjavanje ne bi li ga rasterali. Murinjo se nije dao omesti i proslavio je prolaz u finale mokar do kože, a italijanski novinar iskoristio je priliku da ga podseti na taj kultni momenat.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: