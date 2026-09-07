Heroj u pobedi nad Zemunom Dragan Kokanović ponosan je nakon što je uspeo da ispravi grešku kod primljenog gola i da potom pogodi za trijumf svoje ekipe.
Fudbal
ISKUPIO SE ZA GREŠKU KOD PRIMLJENOG GOLA, PA POSTAO HEROJ VOŠE! Dragan Kokaković: "Težak, izuzetno težak meč, i za nas na terenu i za navijače na tribinama..."
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Golom Dragana Kokanovića Vojvodina je vezala peti trijumf pred svojim navijačima ove sezone, a vezista „stare dame“ ističe koliko je Zemun bio neugodan rival.
– Težak, izuzetno težak meč, i za nas na terenu i za navijače na tribinama. Najbitnije je da smo pobedili. Iskupio sam se za grešku kod primljenog gola, pa sam dao za pobedu. Bilo je veoma teško da se vratim, sve vreme mi je u glavi ta situacija, ali Bogu hvala uspeo sam da zaboravim i ispravim tu grešku – rekao je Kokanović.
Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia
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On se zahvalio navijačima na velikoj podršci i na ovoj utakmici.
– Mnogo mi to znači, jer sam dete kluba, ovde sam toliko godina. Hvala navijačima i pozivam ih da nas podrže u narednim utakmicama – zaključio je Kokanović.
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