– Težak, izuzetno težak meč, i za nas na terenu i za navijače na tribinama. Najbitnije je da smo pobedili. Iskupio sam se za grešku kod primljenog gola, pa sam dao za pobedu. Bilo je veoma teško da se vratim, sve vreme mi je u glavi ta situacija, ali Bogu hvala uspeo sam da zaboravim i ispravim tu grešku – rekao je Kokanović.