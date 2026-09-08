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Francuski klub je u maju ove godine uspeo da osvoji svoju drugu vezanu titulu klupskog prvaka Evrope, pošto je u finalu u Budimpešti, posle boljeg izvođenja penala pobedio Arsenal.

1/10 Vidi galeriju PSŽ - Arsenal, Finale Lige šampiona Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Adam Davy / PA Images / Profimedia

Format ostaje isti kao prošle sezone, u ligaškoj fazi će nastupiti ukupno 36 ekipa, koje će odigrati po osam mečeva.

U osminu finala će se direktno plasirati osam najbolje plasiranih timova, dok će ekipe od devete do 24. pozicije takmičenje nastaviti u plej-ofu za osminu finala.

Najveće iznenađenje prošle sezone bili su fudbaleri norveškog Bode Glimta, koji su uspeli da dođu sve do osmine finala, u kojoj ih je eliminisao Sporting iz Lisabona.

Bode će i ove sezone igrati u Ligi šampiona, izborivši plasman kroz kvalifikacije.

Veliki rezultat prošle sezone ostvarili su i fudbaleri Galatasaraja, koji su takođe stigli do četvrtfinala, kao i ekipa azerbejdžanskog Karabaga, koja je uspela da izbori plasman u nokaut fazu.

Od većih klubova koji su rano bili eliminisani, takmičenje su već u plej-ofu za plasman u osminu finala završili Inter iz Milana, Juventus i Borusija Dortmund.

Među klubovima koji će prvi put u svojoj istoriji igrati u Ligi šampiona se ove sezone nalaze Komo, LASK iz Linca, norveški Viking i Sabah iz Bakua.

U prvom kolu ovosezonskog izdanja takmičenja očekuju nas i duel Real Madrida i Intera, koji je na programu u utorak od 21 čas u Španiji, i meč Liverpula i Atletiko Madrida, koji će biti odigran u istom terminu u sredu.

Pari Sen Žermen će odbranu trofeja početi u sredu od 21 čas, kad će u Parizu dočekati Slovan iz Bratislave, dok će aktuelni vicešampion Arsenal dan kasnije u istom terminu igrati na gostujućem terenu u Napulju protiv Napolija.

Parovi prvog kola ligaške faze Lige šampiona: Utorak: AEK Atina - LASK Linc (18.45) Klub Briž - Aston Vila (18.45) Borusija Dortmund - Viljareal (21.00) Lil - Betis (21.00) Porto - Mančester siti (21.00) Real Madrid - Inter (21.00) Sreda: Barselona - Fejenord (18.45) Štutgart - Viking (18.45) Liverpul - Atletiko Madrid (21.00) Napoli - Arsenal (21.00) Pari Sen Žermen - Slovan Bratislava (21.00) Sporting Lisabon - Galatasaraj (21.00) Četvrtak: Fenerbahče - Roma (18.45) PSV - Šahtjor Donjeck (18.45) Bajern Minhen - Bode Glimt (21.00) Komo - Lajpcig (21.00) Mančester junajted - Sabah (21.00) Slavija Prag - Lans (21.00)

Sve utakmice možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos mečeva na našem sajtu.