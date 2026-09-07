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Crvena zvezda u svojim redovima ima još jednog mladog fudbalera koji bi u budućnosti mogao da ima veoma važnu ulogu, a njegove kvalitete posebno je istakao nekadašnji fudbaler i fudbalski analitičar Ranko Stojić.

Reč je o Mateji Gaštarovu, mladom vezisti crveno-belih, za kojeg Stojić smatra da bi trebalo da se razvija na poziciji zadnjeg veznog. Štaviše, otišao je i korak dalje i otkrio da će pokušati da talentovanog fudbalera usmere ka reprezentaciji Srbije.

1/7 Vidi galeriju Matej Gaštarov Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Www.crvenazvezdafk.com

- Videćemo, učinićemo sve što možemo. Probaćemo - poručio je Stojić u podkastu „2x45“.

Prema njegovom mišljenju, Gaštarov ima gotovo idealne predispozicije za modernog zadnjeg veznog. Ističe njegovu pokretljivost, visinu, pregled igre, ali pre svega sposobnost da na vreme donosi odluke.

- On ima perfektan profil za zadnjeg veznog. Onako je vižljast, visina mu je dobra, glava je gore, vidi teren i nema grešaka. Informiše se na vreme i donosi odluke na vreme. Nema tu mnogo filozofije: brza informacija, obrada i tačna odluka. Ne treba mu potez više, ne treba da igra kao ‘desetka’. Tako je igrao juče i odmah se videla razlika - objasnio je Stojić.

Ipak, postoji segment igre na kojem mladi fudbaler mora da radi kako bi bio spreman za najviši nivo. Stojić smatra da je neophodno da Gaštarov dodatno ojača i unapredi fizičke karakteristike, posebno zbog zahteva koje sa sobom nose evropske utakmice.

- Mislim da oni u klubu to znaju. Zvezda ima dobre stručnjake, direktor omladinske škole Nikola Jelić to radi jako dobro. Treba da mu se napravi morfološki, odnosno fizički program. Doći će u situaciju da će morati da igra telom - istakao je on.

1/17 Vidi galeriju Ranko Stojić Foto: Nemanja Nikolić

Stojić upozorava da će u evropskim mečevima Gaštarov imati mnogo manje vremena za razmišljanje i da će protivnici kažnjavati svaki njegov pogrešan potez.

- Kada bude igrao evropske utakmice, ne može uvek da igra na ‘kliker’ i na prvu ideju. To je nemoguće, zato što te protivnik tako orijentiše i čita igru, a na toj poziciji ne smeš nijednom da izgubiš loptu. Ako je izgubiš, to je u najmanju ruku šansa za protivnika, a verovatno i gol, jer odbrana direktno pada - rekao je Stojić.

Ipak, smatra da ništa od toga ne predstavlja veliki problem i da se radi o stvarima koje se mogu popraviti kroz kvalitetan trening.

- Zbog toga mora malo da ojača i da popravi taj prvi korak, ali to su sve zanatske stvari na kojima se radi - zaključio je Stojić.

Ukoliko Gaštarov nastavi da napreduje očekivanim putem, Crvena zvezda bi u njemu mogla da dobije ozbiljno rešenje za budućnost, dok bi reprezentacija Srbije mogla da dobije još jednog mladog igrača za vezni red.

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