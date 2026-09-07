Slušaj vest

Na spisku se nalazi 24 fudbalera, dok su još četvorica dobila pretpozive. Reprezentaciju će predvoditi iskusni Edin Džeko.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Barbarez je poručio da njegova ekipa sa velikim optimizmom ulazi u novo takmičenje, ali i naglasio da sada mora da potvrdi nivo koji je pokazala istorijskim nastupom na Svetskom prvenstvu.

"Radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je istorijski nastup na Svetskom prvenstvu doneo dragoceno iskustvo i da smo se ponovo vratili na svetsku fudbalsku mapu", rekao je Barbarez.

Selektor BiH imao je određene probleme prilikom sastavljanja spiska zbog povreda, nedovoljne minutaže pojedinih igrača i nedavnih promena klubova.

"Sada je pred nama još teži deo posla, a to je da potvrdimo taj nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama. Neki igrači su povređeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promenili klubove. Ipak, učinićemo sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanja javnosti, ali i ona koja smo sami postavili pred sebe", poručio je Barbarez.

Spisak Bosne i Hercegovine:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Salko Hamzić.

Odbrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović.

Vezni red: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busuladžić, Ermin Mahmić, Nail Omerović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

Napad: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković, Edin Džeko.

Pretpozivi: Denis Hadžikadunić, Benjamin Tahirović, Ajdin Hasić, Dino Beširović.

Bosna i Hercegovina će u prvom kolu Lige nacija 25. septembra od 20.45 gostovati Poljskoj, dok će tri dana kasnije u istom terminu igrati na terenu Rumunije.

Potom će 2. oktobra dočekati Švedsku, a 5. oktobra Poljsku. Oba susreta počeće u 20.45.