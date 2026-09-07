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Oni su naveli probleme u vezi sa transparentnošću i upravljanjem, kao i način na koji je tretiran slučaj američkog reprezentativca Folarina Baloguna i njegovo oslobađanje od obavezne suspenzije od jedne utakmice na Svetskom prvenstvu.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Infantino se suočio sa sve većim pritiskom nakon što je njegov kontroverzni plan o prodaji udela u Svetskom prvenstvu naišao na žestoke kritike. Ipak, Fifa je u nedelju saopštila da Infantino planira da se ponovo kandiduje na izborima naredne godine za poslednji mandat, koji bi trajao do 2031. godine.

Fudbalski savez Belgije (RBFA) saopštio je da je odluka da ne podrži Infantina povezana sa načinom na koji je Fifa pokazala potpuni izostanak transparentnosti u rešavanju slučaja o prodaji udela u svojim takmičenjima i Baloganovog crvenog kartona.

Fifa je povukla predlog 1. avgusta, samo nekoliko dana nakon što je objavljen, posle žestokog protivljenja brojnih saveza, bivših i sadašnjih igrača, trenera i navijača.

"RBFA konstatuje da niz važnih odluka i procena u ovom slučaju do danas nije dovoljno potkrepljen odgovarajućim obrazloženjima. To otvara pitanja u vezi sa transparentnošću i upravljanjem ovim procesom. Ostajemo u bliskom kontaktu sa Uefa i zajedno tražimo jasne odgovore u vezi sa procesom donošenja odluka i narednim koracima", navodi se u saopštenju Saveza.

Evropska fudbalska unija (Uefa) predvodila je pozive da Infantino ode sa funkcije, navodeći da je izgubila poverenje u njega, a ranije je zapretila i bojkotom Fifinih takmičenja, uključujući Svetsko prvenstvo. Nekoliko nacionalnih saveza povuklo je podršku Infantinu za reizbor.

Kada je reč o slučaju Balogana, RBFA je naveo da Fifa nije uspela da pruži zadovoljavajuća objašnjenja u vezi sa svojom odlukom i načinom na koji će slični slučajevi biti tretirani u budućnosti.

Nakon što je predsednik SAD Donald Tramp pozvao Infantina, Baloganu je odložena suspenzija od jedne utakmice, koju je dobio zbog starta i crvenog kartona u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, kako bi mogao da igra protiv Belgije, u osmini finala.

Belgija je pobedila SAD 4:1, a belgijski igrači bili su dodatno motivisani zbog jedne od najvećih kontroverzi u istoriji svetskih prvenstava.

"Dva meseca nakon tih događaja konstatujemo da naša pitanja do danas ostaju bez odgovora. Imajući u vidu značaj transparentnosti i jasnoće za sve uključene strane, zahtevamo neophodna objašnjenja, a istovremeno želimo da razmotrimo na koje načine je moguće unaprediti postojeće procedure, kako bi slični slučajevi u budućnosti mogli da se rešavaju na jasan, dosledan i efikasan način", rekla je predsednica RBFA Paskal Van Dam.

Belgijska federacija zatražila je od Fife da slučaj Balogana uvrsti na dnevni red narednog sastanka Saveta koji će biti održan 15. oktobra.