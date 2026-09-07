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1/17 Vidi galeriju Ranko Stojić Foto: Nemanja Nikolić

„Igrao sam fudbal 20 godina i uvek sam bio takmičar. Za velike klubove svaka utakmica mora biti takmičenje. Juče sam stekao utisak da Partizan nije došao primarno da se takmiči, već više da ostavi dobar utisak. Utisak jeste dobar u odnosu na prethodne derbije i prethodne dve-tri godine kada Partizan nije bio konkurentan. Međutim, čak je i neko sa visoke pozicije u upravi u najavi meča izjavio da očekuje da Partizan bude „najmanje konkurentan“, to šalje određenu poruku. Komunikacija je ključna. Marko Nikolić to, na primer, radi perfektno - njegove izjave su uvek priprema ekipe i poruka igračima. Kada pred derbi kažete da se nadate da ćete biti bar konkurentni, to znači da ne verujete potpuno da vaš tim može da se takmiči. Partizanovci možda jesu otišli zadovoljniji jer su bili konkurentni i blizu boda. Zvezda je prvo poluvreme odigrala korektno i kompaktno, ali je u drugom poluvremenu bila slaba, razvučena i bez pritiska. Kada imate negativan rezultat, morate preuzeti rizik i izaći na protivničku polovinu.“, rekao je Stojić u podkastu "2x45".

Stojić je rekao da nema nameru da kritikuje nikoga, ali da bi u pripremi utakmice, iz ugla Partizana, uradio ono što bi velika većina trenera sa zapada Evrope.

„Kada igrate derbi protiv individualno kvalitetnijeg protivnika, u sredini terena morate imati defanzivnije i opreznije koncipiran tim. Ako krenete isuviše ofanzivno i uđete u problem, nemate više opcija da reagujete. Na primer, ne možete ubaciti Zekovića umesto Vukotića jer već imate negativan rezultat. Da je Vukotić ušao svež u drugom poluvremenu, bilo bi drugačije. Baba je u vašem izveštaju dobio negativnu ocenu, ali se on u prvom poluvremenu pokidao da zatvori sve rupe u sredini, jer Vukotić u prvom poluvremenu nije bio ni gore ni dole - delovalo je kao da igra prijateljsku utakmicu, daleko od lopte i igrača. U drugom poluvremenu je Vukotić bio mnogo bolji, verovatno jer je bio dobro ‘izriban’ na poluvremenu: pojavljivao se po vertikali, ugrožavao gol i oduzimao lopte. Saša Ilić je verovatno želeo kombinatoriku sa dva ofanzivna vezna, ali i protivnik ima kvalitetnije igrače u sredini i svežinu do 60. minuta. Da je Vukotić ušao sa klupe u 60. minutu, Partizan ne bi dopustio Zvezdi onako otvorene šanse za Kostova i Ivanića. Generalno, drago mi je što Partizan počinje da vraća kvalitet igre koji ga je krasio, a rezultati će doći.“