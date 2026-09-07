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Kilijan Mbape je govorio na konferenciji za medije uoči prvog kola Lige šampiona gde se utorak od 21.00 sastaju Real i Inter.

Na talonu je bilo dosta tema, a jedna od njih je posvećenost u odbrani njega i Vinisijusa:

1/4 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Samo ja i Vinisijus smo problem u odbrani? Moramo da se poboljšamo i to je prirodno za igrače. Svako je drugačiji i moramo da pametno radimo stvari. Ne volim poređenje između njega i mene. To je beskrajna debata. Svi moramo da se poboljšamo na defanzivnom aspektu, i sa loptom, i bez nje. Ovo je najveći klub na svetu i ne mogu da kontrolišem šta se govori. Imamo isti cilj, a to je da osvajamo trofeje. Ne možemo da kontrolišemo mišljenja ljudi.

Francuz je upitan da li za sebe smatra da je najbolji igrač na svetu i da li smatra da zaslužuje Zlatnu loptu.

- Uvek se osećam kao da sam najbolji na svetu, ali to je veoma lično. Svako ima svoje mišljenje. Neki će tako misliti, drugi neće – to je debata. Ne moraju svi da misle kao ja. Kad igrate za Real Madrid, ljudi vas uvek povezuju sa Zlatnom loptom. Često mi pričaju o njoj, to je pozitivna stvar. Ispisao sam istoriju ovog leta, ali videćemo. Novinari su ti koji će izabrati.

Prvi put u karijeri, Mbape ima priliku da sarađuje sa Žozeom Murinjom. Kažu da je došao kako bi povratio takmičarski duh u Realu.

- Veoma je teško odgovoriti na pitanje koje počinje sa ‘kaže se’. ‘Kaže se’, o kome? Murinjo zna kako se pobeđuje, inspiriše ljude oko sebe, ceo klub, svoj tim - rekao je Mbape.

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