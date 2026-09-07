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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na stadionu "Rajko Mitić" Partizan u 180. večitom derbiju rezultatom 2:1.

Crno-beli su poveli golom Žea već u prvom minutu, a preokret i pobedu Zvezdi doneli su debitant Bamba Dijeng i Mirko Ivanić sa bele tačke.

Dan nakon odigranog derbija bilo je dosta povika na suđenje pod dirigentskom palicom Nenada Minakovića, a nakon konferencije Saše Ilića nakon utakmice - i klub iz Humske se oglasio saopštenjem:

1/4 Vidi galeriju Nenad Minaković na 180. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Fudbalski klub Partizan se, principijelno i u maniru velikog kluba, dugo uzdržavao od javnih reakcija kako se one ne bi tumačile kao pritisak na sudije ili kao pokriće za poraz ili izgubljene bodove.

Ono što se dogodilo tokom 180. večitog derbija više ne može da ostane bez reakcije.

S obzirom na to da pojedini klubovi javno određuju ko im odgovara, ko im ne odgovara i ko treba da sudi, i da Fudbalski savez Srbije takvu praksu ne samo da toleriše već joj očigledno i povlađuje, Fudbalski klub Partizan će insistirati da Nenad Minaković više ne sudi utakmice FK Partizan. Isto se odnosi na prvog pomoćnog sudiju Nikolu Borovića i VAR sudiju Momčila Markovića.

Samo ova sezona pokazala je da postoje sudije koje greše zato što ne znaju ili ne mogu bolje. Kod Nenada Minakovića i njegovih pomoćnika sa jučerašnje utakmice to nije slučaj. Očigledno je da je sudio tendenciozno i sa namerom.

Sramno dosuđen kazneni udarac nakon poziva iz VAR sobe, iako snimci jasno pokazuju da ne postoji kontakt koji bi opravdao takvu odluku, serija grubih prekršaja bez odgovarajućih disciplinskih mera i različit kriterijum za slične situacije samo su deo onoga što smo gledali.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Posebno je neshvatljiva uloga pomoćnog sudije Nikole Borovića, koji je bio u poziciji da vidi očigledne situacije, ali zastavica nije podignuta kada je morala biti. Ako pomoćni sudija ne reaguje ni kada se prekršaj događa pred njegovim očima, postavlja se pitanje čemu njegova uloga uopšte služi.

Još veću odgovornost ima VAR sudija Momčilo Marković. VAR je pronašao razlog da interveniše kod dosuđivanja kaznenog udarca, ali ga nije pronašao kod brutalnog starta prilikom kojeg je povređen igrač Partizana.

Kako je moguće da start sa dve noge nad igračem Partizana, u situaciji koju sudija posmatra iz neposredne blizine, ostane bez odgovarajuće sankcije? Šta je video glavni sudija, šta je video njegov pomoćnik, šta je video VAR i, konačno, šta će sada videti Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije?

Fudbalski savez Srbije pokušao je da reformu suđenja predstavi dovođenjem stranih stručnjaka na čelo Sudijske komisije, najpre Domenika Mesine, a potom Franka De Blekerea. U prvoj sezoni određeni pomaci su postojali. U ovoj sezoni, međutim, postaje očigledno da promena čoveka na čelu komisije nije isto što i promena sistema.

1/29 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - FK Partizan (180. večiti derbi) Foto: Kurir, Kurir Sport

Ako smo došli do tačke u kojoj klub mora sam da pravi spisak sudija kojima ne veruje, onda je problem mnogo dublji od jednog derbija i spornih sudijskih odluka. Ako domaća sudijska organizacija više nema dovoljan moralni i profesionalni kredibilitet kod učesnika takmičenja, drugog izbora više nema: Fudbalski klub Partizan zahteva da najveće utakmice u Srbiji sude strane sudije.

To je praksa koja postoji i u ozbiljnim evropskim ligama kada više ne postoji poverenje u domaću sudijsku organizaciju.

Ono što smo na terenu videli u večitom derbiju predstavlja ruganje regularnosti srpskog fudbala - stoji u saopštenju Partizana!

U međuvremenu se pojavio snimak starta mamadu Bađa na sredini terena, posle koga je Milan Vukotić sa bolnom grimasom napustio teren.

Bađo je, sa dve noge sa leđa, uleteo Vukotiću u "meso", ali je Nenad Minaković posle razmišljanja dosudio prekršaj i dodelio žuti karton vezisti Zvezde.

Da li je ovaj start bio za crveni karton - procenite sami?

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