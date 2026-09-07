Slušaj vest

Milutin Vidosavljević uskoro bi trebalo da postane novi fudbaler ruskog Akrona, koji sa klupe predvodi Srđan Blagojević.

Prema dostupnim informacijama, Akron će Vojvodini platiti 300.000 evra za pozajmicu, uz obavezan otkup od 1,5 miliona evra na kraju sezone.

milutin vidosavljević Foto: FK Vojvodina, Www.crvenazvezdafk.com

Vidosavljević je u Vojvodinu stigao u avgustu 2025. godine iz kragujevačkog Radničkog, a za Novosađane je odigrao 42 utakmice, uz 11 golova i jednu asistenciju.

Bio je važan deo ekipe koja je prošle sezone osvojila titulu vicešampiona Srbije i igrala finale Kupa.

Sada ga čeka novi izazov u Rusiji, gde će ponovo sarađivati sa srpskim trenerom.

Ne propustiteFudbalDAN POSLE VEČITOG DERBIJA! Da li je ovaj start bio za crveni karton - procenite sami? (VIDEO)
Da li je ovo bio crveni karton na 180 večitom derbiju?
Ostali sportoviBERNI EKLSTON PUŠTEN NA SLOBODU! Najnovije informacije posle šokantnog hapšenja!
4004.jpg
FudbalMBAPE SUROVO ISKREN: "Ne kontrolišem mišljenja ljudi"!
Kilijan Mbape u dresu Reala
Ostali sportoviTUGA! OD STRELCA CRVENE ZVEZDE DO SVETSKIH VISINA: Ostavio je neizbrisiv trag u našem sportu!
Snimak ekrana 2026-09-07 182856.png

BONUS VIDEO:

00:51
Braga - Železničar, izlazak fudbalera Izvor: Kurir