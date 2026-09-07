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Milutin Vidosavljević uskoro bi trebalo da postane novi fudbaler ruskog Akrona, koji sa klupe predvodi Srđan Blagojević.

Prema dostupnim informacijama, Akron će Vojvodini platiti 300.000 evra za pozajmicu, uz obavezan otkup od 1,5 miliona evra na kraju sezone.

1/6 Vidi galeriju milutin vidosavljević Foto: FK Vojvodina, Www.crvenazvezdafk.com

Vidosavljević je u Vojvodinu stigao u avgustu 2025. godine iz kragujevačkog Radničkog, a za Novosađane je odigrao 42 utakmice, uz 11 golova i jednu asistenciju.

Bio je važan deo ekipe koja je prošle sezone osvojila titulu vicešampiona Srbije i igrala finale Kupa.

Sada ga čeka novi izazov u Rusiji, gde će ponovo sarađivati sa srpskim trenerom.

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