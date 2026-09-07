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Mbape je prošle sezone postigao 42 gola u 44 utakmice, ali nije osvojio nijedan trofej sa Realom.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape protiv Španije Foto: Ismael Adnan / Shutterstock Editorial / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Na Svetskom prvenstvu ovog leta u SAD, Kanadi i Meksiku osvojio je Zlatnu kopačku za najboljeg strelca turnira, pošto je postigao 10 golova za Francusku, čime je učinak na svetskim prvenstvima povisio na rekordna 22 gola.

"Mislim da, kada igrate za Real Madrid, najbolji klub na svetu, ljudi vas povezuju sa ovom nagradom. ;Mnogo ljudi priča o meni i Zlatnoj lopti. Naravno, ispisao sam istoriju u najvažnijem takmičenju. Možda je ovo dobra godina za to, ali ljudi mogu da glasaju u skladu sa svojim mišljenjem", rekao je Mbape, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Najbolji plasman Mbapea u izboru za Zlatnu loptu bilo je treće mesto 2023. godine, kada je igrao za Pari Sen Žermen.

"Uvek mislim da sam najbolji (igrač na svetu), ali svako ima svoje mišljenje. Možda ljudi na to gledaju drugačije. Ne mislim da je to rasprava koju treba da vodimo. ;Naravno, ovo bi mogla da bude dobra godina za mene da osvojim Zlatnu loptu. Ali novinari glasaju", dodao je 27-godišnji francuski fudbaler.

Prema kladionicama, trojica igrača imaju veće šanse od Mbapea da osvoje Zlatnu loptu, koja će biti dodeljena 26. oktobra.

Kapiten Engleske Hari Kejn prvi je favorit, nakon što je prošle sezone oborio klupski rekord od 61 gola na 51 utakmici za Bajern Minhen, sa kojim je osvojio duplu krunu u Nemačkoj. Na Svetskom prvenstvu postigao je još šest golova, a Engleska je osvojila treće mesto.

Drugi favorit je igrač Barselone Lamin Jamal, koji je sa klubom osvojio titulu u Primeri, a sa Španijom Svetsko prvenstvo. ; Treći favorit je novi fudbaler Barselone Rodrigo, koji je učestvovao u osvajanju svetske titule za Španiju ovog leta i proglašen za najboljeg igrača turnira.

Mbape, koji je karijeru počeo u Monaku, najbolji je strelac u istoriji Pari Sen Žermena sa 256 golova u 308 utakmica, kao i reprezentacije Francuske, za koju je postigao 66 golova u 106 mečeva.

Za Real Madrid je postigao 90 golova u 107 utakmica, ali za dve godine na "Santjago Bernabeu" još nije osvojio nijedan trofej.

Osvojio je osam uzastopnih titula najboljeg strelca u domaćem prvenstvu, šest u francuskoj ligi i dve u španskoj, kao i dve Zlatne kopačke na svetskim prvenstvima i još dve u Ligi šampiona.

Sa Francuskom je osvojio Svetsko prvenstvo 2018. godine, ali na klupskom nivou još nije osvojio Ligu šampiona.

Pari Sen Žermen pre Mbapeovog odlaska nije osvojio Ligu šampiona, ali mu je to uspelo u poslednje dve sezone, po odlasku francuskog fudbalera.

"Ne mogu to da promenim. ;Istina je da me baš briga. Znam da analiziram fudbal, znam zašto. ;Ne znam sve o fudbalu, ali znam više od većine", naveo je Mbape.

On je govorio i o neuspehu Reala da osvoji trofej u poslednje vreme.

"Moje iskustvo u Real Madridu govori mi da ne treba da razmišljam previše dugoročno jer mnogo toga može da se promeni. ;Želim da razmišljam o tome kako mogu da budem spreman, da pomognem svom timu da pobedi utakmicu i da na pravi način započnemo Ligu šampiona", rekao je Mbape.

Takmičenje u Ligi šampiona ove sezone Real će početi u utorak na svom terenu protiv Intera.