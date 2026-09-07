Slušaj vest

Karim Benzema je ovog leta napustio Al Hilal, ali francuski napadač i dalje nema potpunu slobodu da bira gde će nastaviti karijeru.

Iako je sporazumno raskinuo ugovor sa saudijskim klubom, Benzemina ugovorna situacija vezana je za Saudijsku Pro ligu sve do 2030. godine, zbog čega mu je povratak u Evropu znatno komplikovaniji.

1/8 Vidi galeriju Karim Benzema nekada Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

To je posebno pogodilo Lion, klub u kojem je Benzema ponikao i koji je ovog leta pokušao da ga vrati.

- Tačno je da smo ovog leta stupili u kontakt sa Karimom preko posrednika. Međutim, bilo je nemoguće realizovati transfer zbog njegove ugovorne situacije. Karim je izvanredan igrač, tražili smo napadača, ali ništa nije moglo da se konkretizuje - rekao je sportski direktor Liona Matje Lui-Žan.

Benzema je u Al Hilal stigao početkom godine, ali se njegova epizoda završila mnogo ranije nego što je očekivano. Klub je ovog leta napravio ogromnu rekonstrukciju ekipe i doveo veliki broj stranaca, među kojima su Martineli, Samervil i Votkins.

Zbog ograničenja broja stranaca, Al Hilal je Benzemu obavestio da neće biti registrovan za domaće takmičenje, već da bi mogao da nastupa samo u azijskoj Ligi šampiona. To je ubrzalo dogovor o raskidu saradnje.

Za Benzemu su već postojali interesovanje Al Šababa i mogućnost povratka u Al Itihad, ali ostaje pitanje gde će nastaviti karijeru.

Lion ga želi, ali vrata Evrope za sada ostaju zatvorena. Benzema je tako, paradoksalno, slobodan od Al Hilala, ali i dalje vezan za Saudijsku Arabiju.

BONUS VIDEO: