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Poveli su Romantičari posle bizarnog autogola golmana Čančarevića u 32.minutu.

Šapić mu je vratio loptu ka svom golmanu, koja je odskočila tik ispred čuvara mreže, i pogodila ga u nogu kada je hteo da je ispuca i završila u mreži.

OFK Beograd je u finišu ostao sa igračem manje kad je crveni karton zbog oštrog starta dobio Vukičević.

To je IMT iskoristio i golom mladog Cojića u 88. minutu došao do boda.

IMT ostaje treći na tabeli sa 14 bodova, OFK sada ima 9 bodova i nalazi se na devetom mestu.

Meč je igran u Staroj Pazovi, a od narednog meča na svom terenu OFK Beograd se vraća na Karaburmu.

U sledećem kolu IMT će dočekati Crvenu zvezdu, a OFK će igrati u Nišu protiv Radničkog.