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Fudbaleri Hetafea i Selte remizirali su sa 1:1 u četvrtom kolu La Lige.

Debitovao je Nemanja Gudelj u prošlom kolu za ekipu iz Madrida u porazu od Osasune kada je ušao sa klupe, a već na narednom susretu se našao u startnoj postavi.

Uspeo je Hetafe da dođe do prednosti u 21. minutu kada je Satrijano savladao Radua.

Selta je u 57. minutu preko Starfelta došla do izjednačenja, a svega desetak minuta kasnije je ostala sa igračem više, kada je Romero dobio drugi žuti karton i morao je ranije na tuširanje.

Ipak, nisu uspeli gosti iz Galicije da materijalizuju tu prednost, pa i dalje nemaju trijumf u novoj sezoni.

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