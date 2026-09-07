Nije bilo pobednika.
4. kolo
LA LIGA! Remi Selte i Hetafea, debi Gudelja!
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Debitovao je Nemanja Gudelj u prošlom kolu za ekipu iz Madrida u porazu od Osasune kada je ušao sa klupe, a već na narednom susretu se našao u startnoj postavi.
Uspeo je Hetafe da dođe do prednosti u 21. minutu kada je Satrijano savladao Radua.
Selta je u 57. minutu preko Starfelta došla do izjednačenja, a svega desetak minuta kasnije je ostala sa igračem više, kada je Romero dobio drugi žuti karton i morao je ranije na tuširanje.
Ipak, nisu uspeli gosti iz Galicije da materijalizuju tu prednost, pa i dalje nemaju trijumf u novoj sezoni.
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