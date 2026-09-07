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Fudbaleri Lacija savladali su Udineze sa 2:1 u trećem kolu Serije A.

Sjajno su sezonu otvorili izabranici Đenara Gatuza, pošto imaju maksimalan učinak posle tri utakmice.

Morali su dosta da se pomuče Nebesko-plavi na ovom gostovanju, pošto su tek posle preokreta došli do trijumfa.

Poveo je Udineze na startu drugog poluvremena kada je Dejvis lepo provukao loptu do Kalstroma, koji je odlično utrčao i bez problema pogodio mrežu.

Izjednačenje je doneo Fratezi u 75. minutu. Nozlin je odlično probio po levom boku i poslao loptu u peterac, a vezista gostiju se našao na pravom mestu i rutinski savladao Okoja.

Preokret i pobedu doneo je Gudmundson na svom debiju. Veliku grešku su napravili igrači Udinezea, Douki je potom centrirao, a novajlija se našao na pravom mestu i glavom zatresao mrežu.

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