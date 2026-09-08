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Bura u srpskom fudbalu se nastavlja. Ponedeljak su kritikovanjem suđenja otvorili predstavnici Partizana, najpre porukama na društvenim mrežama, a potom i zvaničnim saopštenjem u kom su izrazili nezadovoljstvo arbitražom Nenada Minakovića na 180. večitom derbiju. Reagovao je i Radnički iz Niša veoma oštrim saopštenjem, ukazujući na kontinuirano loš tretman od početka sezone, uz poseban osvrt na odluke Pavla Ilića na meču protiv Mladosti iz Lučana. Za kraj dana, stigao je i treći protest.

Ovog puta reagovali su iz OFK Beograda, ubrzo po završetku utakmice protiv IMT-a u Staroj Pazovi (1:1), kojom je zatvoreno osmo kolo Superlige. U klubu sa Karaburme nezadovoljni su odlukom glavnog arbitra Srđana Jovanovića da u 78. minutu pokaže direktan crveni karton njihovom kapitenu Alekseju Vukičeviću zbog starta na sredini terena nad Žuninjom.

1/5 Vidi galeriju Srđan Jovanović Foto: Broer van den Boom / AFP / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Odluka je proveravana u VAR sobi, gde je glavni bio Milan Mitić, nakon čega je i potvrđena.

Snimak ove situacije OFK Beograd je objavio na svom Instagram nalogu, uz oštar komentar upućen Fudbalskom savezu Srbije: "Dokle će Srđan Jovanović da krade OFK Beograd?"

U momentu isključenja, tim sa Karaburme vodio je sa 1:0, ali je sa igračem manje primio gol u 88. minutu za konačnih 1:1. Nakon toga, Jovanović je dao drugi žuti, odnosno automatski crveni karton Šarliju Keiti, pa su oba tima utakmicu završila sa po 10 igrača na terenu.

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